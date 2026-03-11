"Vous n'aurez bientôt plus besoin de l'hébreu" : le site de l’Académie de la langue hébraïque piraté

Le site internet de l’Académie de la langue hébraïque, l’institution officielle chargée de réguler l’usage de l’hébreu moderne en Israël, a été piraté et rendu inaccessible, ont indiqué plusieurs sources mercredi. Les versions hébraïque et anglaise du site redirigent désormais vers une page affichant le message : "Plus besoin d’apprendre l’hébreu. Vous n’en aurez bientôt plus besoin."

La page piratée est illustrée par la figure de Handala, symbole de la résistance palestinienne. Ce personnage, créé en 1969 par le caricaturiste palestinien Naji al-Ali, est largement utilisé dans l’imagerie du mouvement national palestinien.

Le nom Handala est également associé à un groupe de hackers lié à l’Iran, qui a déjà revendiqué des cyberattaques contre des responsables politiques israéliens et, plus récemment, contre le réseau de santé Clalit. Toutefois, aucune revendication officielle n’a été publiée sur les réseaux sociaux du groupe concernant l’attaque contre le site de l’académie, et le logo visible sur la page piratée diffère légèrement de celui habituellement utilisé par ce collectif.

Une source proche de l’Académie de la langue hébraïque a indiqué qu’il était pour l’instant impossible d’identifier avec certitude les auteurs de l’attaque. Selon cette source, les pirates pourraient également chercher à dénoncer les influences persanes dans la langue hébraïque moderne, qui comporte plusieurs mots d’origine perse, comme "zman", signifiant "temps".

Le secrétaire scientifique de l’institution, Barak Dan, a souligné la dimension symbolique de cette cyberattaque. "La renaissance de la langue hébraïque a toujours été un pilier central du sionisme", a-t-il déclaré au Times of Israel. "Pour les Israéliens, l’hébreu est au cœur de leur identité. Une tentative d’effacer la langue hébraïque est perçue comme une tentative d’ébranler les fondements mêmes de l’État d’Israël."