Washington a suspendu un envoi de munitions à Israël par crainte d'une opération de grande ampleur à Rafah

Selon de hauts responsables américains cités par le Wall Street Journal, les États-Unis ont retardé leur dernière expédition d'armes à Israël par crainte d'une opération de grande ampleur à Rafah, la ville frontalière entre Gaza et l'Egypte.

Le porte-parole de Tsahal, Daniel Hagari, a réagi à ces informations en concédant qu'il existait "des différends" entre Israël et les Etats-Unis mais qu'ils se réglaient "en dehors de la scène publique", et que l'assistance de Washington à l'Etat hébreu "n'avait jamais été aussi importante".

D'après les informations publiées, l’envoi d’armes que l’administration Biden a décidé de suspendre comprenait 1 800 bombes d’une tonne et 1 700 bombes de 250 kg destinés aux avions de combat israéliens. Ces munitions pourraient toutefois être acheminées s'il est confirmé que Tsahal opère de façon limitée à Rafah, comme elle affirme vouloir le faire.

Mardi soir, le porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison Blanche, John Kirby, a indiqué qu'Israël avait informé les États-Unis que son opération à Rafah était "limitée et conçue pour empêcher le Hamas de faire entrer clandestinement des armes et des fonds à Gaza". L'armée israélienne a lancé une offensive terrestre dans la ville gazaouie mardi, s'emparant du terminal de Rafah qu'elle affirme vouloir occuper de façon provisoire. La veille, Tsahal a débuté l'évacuation des réfugiés palestiniens se trouvant à l'est de la ville en les dirigeant vers les zones humanitaires. L'opération a été lancée après que le Hamas a tiré depuis Rafah des roquettes et des obus de mortier ayant tué quatre soldats, et rejeté la dernière proposition d'accord de trêve élaborée par l'Egypte. Depuis, l'organisation terroriste a accepté une contre-proposition, catégoriquement rejetée par l'Etat hébreu en l'état. Les négociations ont donc repris au Caire entre les parties, dans une énième tentative pour dégager un compromis.