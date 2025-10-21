Washington craint qu'Israël ne rompe l'accord et relance une offensive majeure à Gaza

L'administration Trump s'inquiète de plus en plus d'une possible reprise des hostilités à grande échelle dans la bande de Gaza initiée par le Premier ministre Benyamin Netanyahou. C'est ce que révèle le New York Times lundi soir, citant plusieurs hauts responsables américains s'exprimant sous couvert d'anonymat.

Selon le rapport, Washington a élaboré une stratégie visant à dissuader Netanyahou de relancer une offensive majeure. Pour ce faire, l'administration déploie ses plus hauts responsables : le vice-président J.D. Vance, l'envoyé spécial pour le Moyen-Orient Steve Witkoff et le conseiller principal Jared Kushner.

L'arrivée de Vance en Israël, prévue dans les heures qui viennent, revêt une importance diplomatique cruciale. Sa mission : maintenir la stabilité de l'accord sur les otages et empêcher toute détérioration de la situation sécuritaire.

Les divergences d'analyse entre Washington et Jérusalem apparaissent dans les déclarations rapportées. Selon un haut responsable de la Maison-Blanche transmettant la position du président, Donald Trump estime que la direction du Hamas est "disposée à poursuivre les négociations de bonne foi".

Plus surprenant encore, l'administration Trump attribue l'attaque récente qui a coûté la vie à des soldats israéliens à "un élément marginal de l'organisation" ne reflétant pas la politique de la direction du Hamas. Une analyse qui contraste radicalement avec la lecture israélienne des événements.

À Jérusalem, l'atmosphère est "tout autre", note le rapport. Les responsables israéliens affirment que le Hamas continue de "violer systématiquement les termes de l'accord".

Surtout, ils contestent frontalement l'analyse américaine sur l'attaque meurtrière qui a coûté la vie à deux soldats dimanche : selon eux, elle s'inscrit dans "une politique délibérée du Hamas" et n'est "pas un événement isolé". Cette divergence d'interprétation pourrait compliquer les efforts de médiation américains.