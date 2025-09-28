Washington met sur la table un plan en 21 points pour mettre fin à la guerre de Gaza

L’administration Trump a présenté un plan de paix visant à mettre un terme immédiat à la guerre de Gaza. Le document, composé de 21 points et d’un peu plus de trois pages, prévoit d’abord un cessez-le-feu instantané, le gel des lignes de front et, dans les 48 heures, la libération des 20 otages encore en vie ainsi que la restitution des dépouilles d’une vingtaine d’autres.

Selon le texte obtenu par le Washington Post et confirmé par deux gouvernements ayant été informés de son contenu, toutes les armes offensives du Hamas devraient être détruites. Les terroristes palestiniens acceptant le principe d’une "coexistence pacifique" bénéficieraient d’une amnistie, tandis qu’un passage sûr vers d’autres pays serait organisé pour ceux qui choisiraient de quitter Gaza.

Aucune des deux parties, ni Israël ni le Hamas, n’a pour l’instant donné son accord à cette proposition. Les responsables américains l’ont présentée à plusieurs capitales de la région et à leurs alliés lors de rencontres de haut niveau aux Nations unies ces derniers jours. Le président Donald Trump entend désormais pousser le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou à l’accepter lors de leur entretien prévu lundi à la Maison Blanche.

Vendredi, un haut responsable israélien a indiqué que la direction du pays devait encore examiner le texte avant la rencontre. De leur côté, des diplomates régionaux précisent que le Hamas n’a pas encore reçu le document. Reste également à savoir si les mesures esquissées pour la sécurité, la gouvernance et la reconstruction de Gaza ont déjà été amorcées, ni dans quels délais elles pourraient être mises en œuvre en cas de cessez-le-feu.

Le volet le plus sensible du plan se trouve dans ses deux dernières dispositions. Celles-ci visent à rallier les plus de 150 pays ayant reconnu l’État de Palestine, ainsi que les gouvernements arabes qui conditionnent leur soutien à une référence claire à une perspective étatique. Le texte souligne qu’une fois les réformes politiques et les programmes de développement réalisés, "les conditions pourraient enfin être réunies pour ouvrir une voie crédible vers la création d’un État palestinien, qui constitue l’aspiration du peuple palestinien". Washington s’engage en outre à instaurer un dialogue entre Israéliens et Palestiniens afin de définir un "horizon politique pour une coexistence pacifique et prospère".