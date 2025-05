Washington optimiste pour un accord otages "dans les prochains jours"

L'administration américaine a exprimé un optimisme marqué concernant sa nouvelle proposition transmise aux parties, espérant la signature d'un accord de cessez-le-feu et de libération d'otages dans les prochains jours, possiblement dès le début de la semaine prochaine. Selon des sources impliquées dans le dossier, Washington se montre très confiant quant à l'offre présentée aux belligérants. Le principal point de désaccord concerne la formulation des garanties américaines accordées au Hamas. Le nouveau cadre stipule que le cessez-le-feu se poursuivra même sans accord sur la fin de la guerre, mais sous certaines conditions spécifiques.

Une source senior du Hamas a déclaré au quotidien pro-saoudien "Al-Sharq Al-Awsat" qu'une nouvelle proposition basée sur le plan Witkoff avait été présentée à l'organisation terroriste, avec "plusieurs détails convenus" concernant la libération d'otages et le cessez-le-feu. Selon ce responsable, des divergences subsistent sur les modalités de libération des captifs - notamment si la moitié sera libérée le premier jour et l'autre moitié le dernier, ou si l'écart entre ces dates sera réduit. Le cadre proposé au Hamas inclurait des négociations immédiates basées sur un cessez-le-feu permanent et un "retrait progressif" des forces israéliennes de Gaza. La trêve proposée durerait entre 60 et 70 jours, face à la demande du Hamas de 90 jours.

L'émissaire américain Steve Witkoff a annoncé mercredi soir que les États-Unis publieraient un nouveau cadre pour l'arrêt des combats et le retour des otages, ajoutant : "J'ai une bonne impression concernant l'obtention d'un cessez-le-feu à long terme." Plus tôt, le Hamas avait affirmé être parvenu à un accord avec Witkoff sur un "cadre général incluant un cessez-le-feu et un retrait complet de Tsahal de Gaza". Israël a cependant démenti l'existence d'une nouvelle proposition américaine.