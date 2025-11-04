Washington presse Israël d'ouvrir Gaza aux journalistes

L'administration du président américain Donald Trump exhorte Israël à autoriser les journalistes étrangers à se rendre à Gaza maintenant qu'un cessez-le-feu est en vigueur, ont déclaré lundi deux responsables américains au Times of Israel.

Washington a commencé à formuler cette demande il y a plusieurs mois. Trump lui-même a déclaré aux journalistes en août qu'il souhaitait que les journalistes étrangers soient autorisés à se rendre à Gaza, tout en soulignant que la situation n'y était pas sûre.

Un responsable américain a toutefois reconnu que cette question ne figurait pas parmi les priorités absolues de Washington, indiquant que la pression exercée sur ce sujet pourrait ne pas être écrasante, ce qui pourrait permettre à Israël de maintenir son interdiction.

La Maison Blanche n'a pas répondu à la demande de commentaires du Times of Israel.

La politique d'Israël, définie par le ministre de la Défense et l'armée israélienne, consiste à refuser tout accès indépendant à Gaza à tous les journalistes depuis le début de la guerre.

Cette politique a toutefois permis à des journalistes israéliens et, dans une moindre mesure, à des journalistes étrangers, d'entrer à Gaza en tant que reporters intégrés aux forces de Tsahal.

Le 23 octobre, la Haute Cour de justice a accordé à l'État un nouveau délai de 30 jours pour actualiser sa position concernant l'accès indépendant des journalistes à la bande de Gaza, en réponse à une requête de l'Association de la presse étrangère (FPA) exigeant cet accès. La requête avait été déposée en 2024 et l'État avait présenté sa réponse en juin dernier.

Lors de la brève audience du 23 octobre, les trois juges présidents ont souligné que la situation à Gaza avait considérablement évolué depuis que l'État avait déposé sa réponse, en raison du cessez-le-feu entré en vigueur au début du mois.

Dans sa requête, la FPA soutient que l'interdiction générale d'accès indépendant à Gaza pour les journalistes « contrevient aux principes fondateurs de l'État en tant que pays démocratique et constitue une atteinte grave, déraisonnable et disproportionnée à la liberté de la presse, à la liberté d'expression, à la liberté d'emploi des journalistes et au droit à l'information ».

Les arguments de l'État contre l'autorisation d'un accès indépendant à Gaza pour la presse reposent sur la crainte que l'entrée de journalistes dans la bande ne pose des risques pour la sécurité des soldats de Tsahal et des journalistes eux-mêmes.