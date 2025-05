Nouveau plan Witkoff : libération de 10 otages et la moitié des dépouilles en une semaine

L'envoyé spécial du président américain Donald Trump, Steve Witkoff, a présenté un nouveau cadre d'accord dont les détails ont été révélés jeudi matin. La proposition, transmise à Israël dans la nuit, prévoit l'annonce d'un cessez-le-feu de 60 jours avec la libération de dix otages vivants et la moitié des dépouilles en deux phases durant la première semaine. Contrairement au plan original accepté par Israël, ce nouveau cadre réduit d'une unité le nombre d'otages vivants libérés initialement. Pendant les deux mois de cessez-le-feu, des négociations se dérouleront sur la fin de la guerre, avec possibilité de prolongation.

Si un accord est trouvé sur les principes de cessation du conflit, les autres otages vivants et dépouilles restantes seront libérés. Dans le cas contraire, selon des sources impliquées, Israël pourra reprendre les combats. Une option alternative prévoit la prolongation des négociations contre la libération d'otages supplémentaires. L'accord inclut la reprise de l'aide humanitaire via l'ONU et les organisations internationales vers Gaza, ainsi que la libération de prisonniers palestiniens selon les modalités précédentes. Tsahal se retirera aux positions d'avant l'opération "Épées de fer" : Israël restera sur l'axe de Philadelphie mais quittera l'axe Netzarim, baptisé "axe de Philadelphie 2" par Netanyahou.

Witkoff, qui a déclaré mercredi soir avoir "une bonne impression" concernant une solution à long terme, a précisé que sa proposition restait modifiable. "Vers la fin de la journée, j'espère que le document sera transmis au président pour examen", avait-il indiqué. Des sources ayant discuté avec Witkoff rapportent que "les États-Unis feront tout pour parvenir à un accord - même s'il faut jouer sur les mots". L'émissaire américain entendrait exercer une pression importante sur Israël concernant les garanties de fin de guerre, exigence constante du Hamas.