"Witkoff et Kushner nous mènent aux portes de l'enfer", lance un député Likoud

Amit Halevi, député Likoud, a violemment critiqué lundi les architectes du plan Trump pour Gaza, accusant Steve Witkoff et Jared Kushner de mettre en danger Israël avec leur stratégie diplomatique.

Dans un entretien accordé à la radio militaire Galei Tsahal, le député n'a pas mâché ses mots : "Witkoff, Kushner et leur bande nous conduisent aux portes de l'enfer. La prochaine étape, c'est nous pousser dans le gouffre, et c'est exactement ce que signifie faire venir les Qataris, les Turcs et les Émiratis."

Une vision jugée naïve du Moyen-Orient

Amit Halevi estime que l'implication de ces pays dans la gestion post-conflit de Gaza serait une erreur stratégique majeure. "Aucun d'entre eux ne viendra tant qu'il y aura un pistolet du Hamas pointé sur leur tempe, c'est évident pour tout le monde. Ces propositions ne sont donc que des illusions vendues au public", a-t-il déclaré.

Le député s'en est pris directement à Steve Witkoff, l'envoyé spécial du président Trump pour le Moyen-Orient : "Steve Witkoff aurait dû comprendre depuis longtemps que le Moyen-Orient, ce n'est pas la gestion d'un business à Miami. Il est temps que l'Occident comprenne mieux la nature profonde de l'ennemi auquel il fait face et agisse en conséquence."

Witkoff et Kushner défendent leur stratégie

Ces critiques interviennent au lendemain de la diffusion d'une interview de Steve Witkoff et Jared Kushner dans l'émission "60 Minutes" sur CBS. Les deux hommes, considérés comme les principaux artisans de l'accord sur les otages et du plan Trump pour mettre fin à la guerre à Gaza, ont expliqué leur approche.

"La façon dont nous avons conçu l'accord", ont-ils expliqué, "lui a donné suffisamment de marge pour éviter les difficultés techniques rencontrées par le passé, en essayant de définir tout aussi précisément que possible. Cela a mis la balle dans le camp du Hamas et a retourné le monde arabe contre eux."

Selon eux, leur stratégie a porté ses fruits : "Le monde arabe a apporté son soutien et le président Trump a convaincu Israël de soutenir l'accord. En deux semaines, au lieu d'Israël, c'est le Hamas qui s'est retrouvé isolé internationalement, et leurs soutiens arabes ont fait pression sur eux pour conclure un accord."