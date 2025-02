Witkoff : les négociations Israël-Hamas progressent, un plan de cessez-le-feu pourrait bientôt aboutir

Steve Witkoff, émissaire spécial américain pour le Moyen-Orient, a indiqué mardi qu'il pourrait se rendre dans la région dès dimanche pour finaliser la deuxième phase du cessez-le-feu entre Israël et le Hamas. S'exprimant lors d'un événement du Comité juif américain à Washington, Witkoff a précisé que sa décision dépendra des progrès réalisés par les négociateurs israéliens lors des prochaines discussions, qui devraient se tenir à Doha ou au Caire.

"Si les négociations initiales se déroulent positivement, si nous établissons les limites et les contours de ce dont nous voulons discuter, je pourrais me rendre sur place dimanche pour exécuter et finaliser un arrangement", a déclaré Witkoff, cité par Haaretz. "C'est ce que nous espérons. La phase 2 est sur la bonne voie, avec la libération d'otages supplémentaires. Nous pensons que c'est une possibilité réelle."

Concernant les négociations en cours, il a reconnu leur complexité : "Nous devons trouver cet équilibre délicat dans les négociations de la phase deux. Nous ne sommes pas tout à fait sûrs de comment y parvenir, mais nous progressons."

L'émissaire a également souligné l'engagement du président Trump à améliorer les conditions dans la région : "Le président Trump est beaucoup plus concentré sur la façon d'améliorer la vie des gens et de changer les cadres éducatifs. Des enfants en première année voient des AK-47 et apprennent à les utiliser. C'est simplement de la folie."

Witkoff a insisté sur l'importance de maintenir le cessez-le-feu, notamment en raison de son impact économique sur Israël. "Regardez Israël, ils mobilisent des personnes de 50 ans. Les gens ne peuvent pas travailler, les économies souffrent. D'autre part, le Hamas ne peut être toléré et nous devons récupérer les otages", a-t-il souligné.

Lors de son intervention, qui portait sur l'intégration croissante d'Israël au Moyen-Orient, Witkoff a suggéré que "le Liban pourrait rejoindre les Accords d'Abraham, tout comme la Syrie. Des changements profonds sont en cours."

Plus tôt mardi, la chaîne Kan 11 a rapporté qu'Israël souhaite prolonger l'accord actuel de 42 jours supplémentaires, sans discuter de la fin de la guerre.

Parallèlement, Israël et le Hamas ont confirmé mardi soir qu'un accord avait été conclu concernant la libération des 602 prisonniers terroristes dont Israël avait retardé la libération en protestation contre les violations de l'accord par le Hamas.