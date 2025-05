Yaïr Golan accuse Israël de "tuer des bébés comme passe-temps", le monde politique en ébullition

Yaïr Golan, président du parti Démocrates, a provoqué mardi une vive polémique en Israël après avoir déclaré que le pays risquait de devenir "un État paria parmi les nations, comme l'Afrique du Sud d'autrefois" si Israël ne revenait pas à "un comportement d'État rationnel". "Un État rationnel ne mène pas de combat contre des civils, ne tue pas des bébés comme passe-temps et ne se fixe pas pour objectif l'expulsion d'une population", a affirmé Golan lors d'une interview sur la radio publique Kan Reshet Bet. Ces propos ont immédiatement déclenché une vague de condamnations, tant du côté de la coalition gouvernementale que de l'opposition.

Ces propos ont immédiatement déclenché une vague de condamnations, tant du côté de la coalition gouvernementale que de l'opposition. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou a vivement réagi en fustigeant une déclaration qui, selon lui, "encourage l'insoumission". Il a rappelé que Golan avait "comparé par le passé Israël aux nazis alors qu'il portait l'uniforme", atteignant désormais "un nouveau point bas en affirmant qu'Israël 'tue des bébés comme passe-temps'". "Alors que nous menons une guerre sur plusieurs fronts et dirigeons des efforts diplomatiques complexes pour libérer nos otages et vaincre le Hamas, Golan et ses amis de la gauche radicale propagent les accusations antisémites les plus méprisables contre les soldats de Tsahal et l'État d'Israël", a-t-il ajouté.

Dans la même veine, le ministre des Affaires étrangères Gideon Saar a qualifié les déclarations de Golan de "diffamation contre l'État d'Israël et son armée" qui "alimentera certainement le feu de l'antisémitisme dans le monde". Le ministre de la Défense Israël Katz a, quant à lui, estimé que "celui qui compare la société israélienne au régime nazi et qui diffame maintenant l'État d'Israël et Tsahal en temps de guerre doit être banni de la vie publique". Dans un registre similaire, le président d'Israël Beitenou, Avigdor Liberman, a condamné les propos de Golan, déclarant que "Tsahal est l'armée la plus morale au monde, et toute déclaration mensongère de ce genre nuit à nos soldats et à la sécurité de l'État". De son côté, le ministre des Communications Shlomo Kraï est allé plus loin en qualifiant le dirigeant de gauche de "terroriste", ajoutant que Golan "sabote les efforts pour atteindre les objectifs de guerre, compromet la sécurité des soldats de Tsahal et porte atteinte à la démocratie israélienne".

Dans ce concert de critiques, le ministre de la Sécurité nationale Itamar Ben-Gvir a accusé Golan d'avoir "adopté la feuille de messages du porte-parole du Hamas", tandis que le ministre de l'Éducation Yoav Kisch a demandé l'ouverture d'une enquête contre lui.

Même au sein de l'opposition, les critiques ont fusé. Benny Gantz, chef du Camp d'État, a appelé Golan à "se rétracter et s'excuser auprès des soldats de Tsahal pour ses propos extrêmes et mensongers". Il a souligné que "les soldats de Tsahal ne 'tuent pas des bébés' comme passe-temps". Yaïr Lapid a également condamné les propos de Golan, écrivant que "l'affirmation selon laquelle ils tuent des bébés comme passe-temps est erronée et constitue un cadeau pour nos ennemis". De même, le président du Shas, Aryeh Deri, a déclaré qu'"il est interdit de passer sous silence cette terrible accusation contre les soldats de Tsahal".

Loin de se rétracter, Golan a maintenu sa position, déclarant qu'"il est temps que nous ayons une colonne vertébrale". Il a ajouté que la guerre actuelle représente "la réalisation des fantasmes de Ben-Gvir et Smotrich".