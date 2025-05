Yarden Bibas détaille sa rencontre avec Yahya Sinwar durant sa captivité

Lors d'une interview accordée à la chaîne israélienne N12, Yarden Bibas a partagé ses souvenirs de captivité et son inquiétude pour son meilleur ami, David Cunio, toujours otage du Hamas. Amis depuis la première année d'école primaire, les deux hommes se sont brièvement retrouvés durant leur captivité dans les tunnels. "J'ai revu David le jour où Sharon, son épouse, a été libérée", raconte Yarden. "Il est passé près de moi dans le tunnel. Quand il m'a vu, il était sous le choc, comme s'il voyait un fantôme. Nous nous sommes enlacés avant qu'ils ne l'emmènent ailleurs."

Ce jour-là était particulièrement douloureux pour Yarden, qui venait d'apprendre la mort de sa femme Shiri et de leurs enfants, Ariel et Kfir. Dans ce moment d'extrême détresse, il n'a formulé qu'une seule demande aux ravisseurs : rester avec son ami David. "J'étais terrorisé à l'idée de changer d'endroit", confie-t-il. "Mais après cette terrible nouvelle, j'ai compris que je devais être avec David. Nous avons dormi côte à côte sur des matelas. Il pensait constamment à ses filles, à Sharon, et s'inquiétait pour son frère jumeau Eitan."

Hostage and Missing Families Forum

Lors d'une visite de Yahya Sinwar, alors chef du Hamas, dans le tunnel où il était détenu, Yarden a saisi l'occasion. "Sinwar m'a demandé ce qu'il pouvait faire pour moi. Je lui ai répondu que je voulais rester avec David, mon meilleur ami. Il a promis que ce serait fait." Malgré cette promesse, les deux amis ont été séparés après seulement deux ou trois semaines. "David ne comprenait pas pourquoi, et moi non plus", regrette Yarden. Par la suite, leurs rencontres se limitaient à de brefs moments dans les tunnels, "un rapide et fort câlin avant de continuer".

La vie après la libération reste difficile pour Yarden Bibas. "On ne peut pas vraiment se remettre. J'étais là-bas, dans les mêmes tunnels où il dort encore, sur les mêmes matelas. Ça me semble injuste d'avoir un grand lit, de l'eau chaude et trois repas par jour, alors que mon meilleur ami n'a pas ce choix."

Dans un geste touchant lors de sa captivité, David avait veillé à ce qu'un oreiller soit apporté à Yarden, preuve de leur amitié indéfectible même dans les pires circonstances.

Aujourd'hui, alors que David célèbre son deuxième anniversaire en captivité, Yarden espère que son ami reste fort et qu'il sait que tous l'attendent, notamment ses filles Emma et Yuli qui, selon son épouse Sharon, "ont besoin de leur père pour guérir et se reconstruire."