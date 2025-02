Yarden Bibas était "détenu dans un couloir moisi" dans un tunnel, révèle sa sœur Ofri

Ofri Bibas, la sœur de Yarden Bibas, ex-otage du Hamas, a révélé mercredi des détails bouleversants sur les conditions de détention de son frère. Dans une interview accordée à la radio publique Kan Reshet Bet, elle a raconté comment il a survécu pendant 16 mois dans les tunnels du Hamas dans des conditions inhumaines.

"Yarden était détenu la plupart du temps dans les tunnels", a-t-elle expliqué. "Il était dans un couloir couvert de panneaux moisis, sans aération, le même endroit où six autres otages ont été détenus pendant un mois". Il y a eu de longues périodes pendant lesquelles son frère recevait très peu de nourriture, a précisé Ofri Bibas.

Malgré les conditions difficiles, Yarden a réussi à garder le moral, a raconté sa sœur. "Il me surprend depuis le premier instant par sa force. C'est toujours le même Yarden avec son rire et son sourire, mais bien sûr il est très différent. L'espoir l'a maintenu là-bas, et il s'y accroche toujours".

Elle a aussi exprimé une profonde inquiétude quant à la possibilité qu'Israël reprenne les combats. "Quel serait en fait l'objectif de ces combats ? Il y a six mois, Tsahal disait que les objectifs étaient atteints. À part mettre en danger les otages et les corps que nous ne pourrons pas enterrer et perdre des soldats supplémentaire, tout le monde comprend que le mythe du Hamas ne s'arrêtera pas avec les combats".

Elle a rappelé les accords qui ont échoué dans le passé : "Yarden est sorti en disant qu'en mai, d'après la façon dont les terroristes se comportaient, ils comprenaient qu'un accord avait été signé, c'est l'atmosphère qu'ils leur transmettaient. Et puis ils ont compris que tout avait échoué". "Nous n'aurions pas dû voir les images choquantes de samedi dernier", a-t-elle dit avec douleur. "Nous savons qu'ils sont en enfer. Yarden a survécu là-bas pendant 16 mois, et nous devons lui ramener sa famille pour qu'il puisse se rétablir". Yarden est sorti de captivité "avec une compréhension très précise de notre situation. Il comprend qu'il y a une grande inquiétude et de l'incertitude, et il garde espoir. C'est ainsi qu'il s'est maintenu là-bas, en gardant espoir".

"L'engagement de Trump à ramener les otages est sa priorité absolue", a-t-elle dit. "Nous devons sentir que c'est aussi la priorité du Premier ministre (Netanyahou). Ils doivent savoir que l'État se bat pour eux". "Il y a un plan, certes il n'est pas bon, mais c'est le plan qui a fonctionné et les otages commencent enfin à sortir. Comment peut-on laisser cela échouer ? Comment peut-on prendre le risque de ne pas atteindre la phase B ?", a conclu Ofri Bibas.