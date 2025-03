"Seul Trump peut convaincre Netanyahou de mettre fin à la guerre et ramener les otages", déclare Yarden Bibas

Les anciens otages à Gaza, Yarden Bibas, Keith et Aviva Siegel, et Tal Shoham, ont été interviewés dans la nuit de dimanche à lundi dans l'émission d'investigation "60 Minutes" de la chaîne américaine CBS, où ils ont raconté les horreurs qu'ils ont vécues. "Nous avons encore des gens là-bas", a déclaré Yarden, "Je ne crois pas que les combats les ramèneront".

Yarden Bibas, a déclaré avoir choisi d'être interviewé par les médias américains pour que la Maison Blanche entende son message. "Je m'adresse au Président Trump, s'il vous plaît, mettez fin à cette guerre et aidez à ramener tous les otages. Je suis ici uniquement grâce à lui. Je pense qu'il est le seul qui peut arrêter cette guerre à nouveau - il doit convaincre Bibi et le Hamas, et je pense qu'il peut le faire".

"Ils ont été assassinés de sang-froid, à mains nues", a raconté Yarden à propos de sa femme Shiri et de ses fils Ariel et Kfir, et la façon dont les terroristes ont utilisé leur mort pour le torturer psychologiquement. "Ils me disaient 'ce n'est pas grave, tu auras une nouvelle femme, de nouveaux enfants, meilleurs'. Ils me l'ont dit de nombreuses fois".

Lors de l'interview, Yarden Bibas portait un t-shirt avec les photos de David et Ariel Cunio, toujours retenus en captivité dans la bande de Gaza. "Je connais David depuis la première année d'école, lui et son frère Ariel sont encore otages. Je ne sais pas s'ils ont assez de nourriture et d'eau, surtout maintenant que les combats ont repris". Evoquant son lien fort avec David il a raconté avoir "tout fait ensemble, il était présent à chaque moment important de ma vie. Et maintenant je traverse le moment le plus difficile, et il n'est pas avec moi. J'ai perdu ma femme et mes enfants, Sharon ne doit pas perdre son mari".

Keith Siegel a quant à lui narré le moment de son enlèvement avec sa femme Aviva : "Ils nous ont emmenés à Gaza et nous ont fait descendre dans un tunnel. Nous avons senti que nos vies étaient en danger, les terroristes étaient autour de nous avec leurs armes. Nous luttions pour respirer à l'intérieur". Il a décrit la première période de captivité, où ils étaient détenus avec d'autres femmes otages. "J'ai vu une jeune femme torturée par les terroristes, ils m'ont forcé à regarder. J'ai été témoin d'agressions sexuelles sur des otages".

"Après la fin du premier cessez-le-feu, les terroristes sont devenus très cruels et violents", a-t-il poursuivi. "Ils m'ont battu et affamé. Souvent, ils mangeaient devant moi sans me donner de nourriture". Une douche, a-t-il dit, lui était accordée une fois par mois. "Un demi seau d'eau froide avec un bouchon, c'est comme ça que je me douchais". Les terroristes avaient l'habitude de raser la tête et les parties intimes des otages. "Je pense que ça les amusait, je me sentais humilié".

"Je me sentais totalement dépendant des terroristes, pour la nourriture, l'eau, et pour me protéger de la foule", a partagé Keith sur son impuissance en captivité. "J'étais souvent laissé seul, et j'avais peur qu'ils ne reviennent pas, et que ferais-je alors? C'était peut-être une autre façon de me torturer psychologiquement. Je suis sûr qu'ils savaient que j'avais besoin d'eux et que je n'oserais pas m'échapper".

Tal Shoham était dans un tunnel étroit avec Omer Wenkert, libéré en même temps que lui, et avec Guy Gilboa-Dalal et Eviatar David qui, eux y sont toujours. Il a décrit leurs conditions de captivité, où ils mangeaient de petites quantités de pita, de riz et d'eau trouble. "Parfois l'eau avait un goût de sang ou de fer, parfois elle était si salée qu'il était impossible de la boire, mais on n'a pas d'autre choix. Il ne faut pas grand-chose pour rester en vie. Il suffit de manger une pita chaque jour et 200 ml d'eau".

Il a évoqué sa rencontre avec Guy et Eviatar. "Guy a mis cinq ou six jours à arrêter de pleurer et à comprendre que c'était maintenant la réalité". Il a également exprimé ses craintes pour leur vie, maintenant qu'ils sont restés derrière. "Une des choses les plus difficiles que j'ai entendues d'eux, c'est qu'ils m'ont dit plus d'une fois : pourquoi rester en vie ? Pourquoi ne pas en finir ? Ce ne sont pas des enfants, mais je me sentais comme leur père. J'ai peur qu'ils soient maintenant seuls".