Yasser Abu Shabab, chef d'une milice anti-Hamas à Gaza, aurait rencontré Jared Kushner en Israël

Yasser Abu Shabab, chef de la milice anti-Hamas opérant à Rafah, a rencontré Jared Kushner au siège des forces américaines dans le sud d’Israël, selon le média saoudien Al-Hadath.

La réunion a porté sur le rôle des forces d’Abu Shabab dans les zones de Gaza échappant au contrôle du Hamas. Le rapport indique que des représentants d’Abu Shabab sont régulièrement présents au quartier général des forces américaines.

Lors de la rencontre, il a été proposé que les forces de la milice facilitent la sortie des terroristes du Hamas depuis les tunnels de Rafah vers des zones encore sous le contrôle du mouvement islamiste.