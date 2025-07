Yasser Abu Shabab, figure montante à Gaza : "Le Hamas est une organisation inhumaine et en fin de course"

Articles recommandés -

Dans un entretien accordé lundi au média israélien Ynet, Yasser Abu Shabab, membre influent du clan bédouin Tarabin et chef d'un groupe armé opposé au Hamas dans la bande de Gaza, a livré un témoignage sans concession contre le mouvement terroriste qu’il accuse de trahir le peuple palestinien.

Devenu une figure incontournable dans le sud de Gaza, Abu Shabab affirme avoir été la cible d’une campagne de diffamation menée par le Hamas : "Ils m’ont traité de criminel, de voleur, même de membre de Daech… tout cela pour faire peur aux gens. Mais ça n’a pas marché. Qui peut encore donner de la légitimité à ceux qui kidnappent et tuent des enfants, comme ceux de la famille Bibas ? Ce sont des sous-hommes méprisables, leur fin est proche."

Il accuse le Hamas d’avoir plongé la bande de Gaza dans le chaos en orchestrant les attaques du 7 octobre 2023, sans considération pour les conséquences désastreuses sur la population. "Nous avons tout perdu — maisons, biens, travail, argent — pendant que leurs chefs vivent dans les tunnels, sans manquer de rien. Peut-on imaginer plus grande injustice ?"

Concernant les discussions en cours sur un possible accord de cessez-le-feu, Abu Shabab se montre pragmatique : "Nous voulons que les otages israéliens rentrent chez eux. Chaque personne innocente, de tous les camps, doit retrouver sa famille. Le peuple de Gaza a déjà payé un prix insupportable à cause d’une organisation terroriste dérangée." Il conclut en réaffirmant sa volonté de rester sur place et de continuer le combat contre le Hamas : "Nous ne quitterons pas Gaza. Nous continuerons à nous battre."

Yasser Abu Shabab dirige aujourd’hui une milice armée formée en réaction au vide sécuritaire laissé par l’effondrement du Hamas, utilisant des armes fournies par Israël. Son influence grandissante fait de lui un acteur clé dans le nouvel échiquier gazaoui, alors que des clans locaux cherchent à s’organiser en alternative au pouvoir en déclin du Hamas.

Alors que le Hamas vacille, affaibli par les frappes israéliennes et contesté de l’intérieur, des figures comme Abu Shabab apparaissent comme les nouveaux visages d’une Gaza en pleine recomposition, entre colère populaire, aspirations à la sécurité, et rejet de l’extrémisme.