Yehud : un deuxième ouvrier succombe à ses blessures après la chute de débris d’interception

Un deuxième ouvrier du bâtiment grièvement blessé sur un chantier de construction à Yehud, dans le centre d’Israël, est décédé mardi matin à l’hôpital Sheba après avoir été touché lors du tir de missiles iraniens sur la région. La veille, un autre homme d’environ 40 ans avait déjà été déclaré mort sur place. Selon les premières conclusions de l’enquête, les deux victimes ne se trouvaient pas dans un espace protégé au moment de l’attaque.

La paramédic du Magen David Adom (MDA), Liz Gurel, a raconté que les secours avaient été envoyés sur plusieurs sites du centre du pays après le déclenchement des sirènes. Sur le chantier, les équipes ont découvert deux hommes inconscients, souffrant de graves blessures causées par des éclats. Malgré les tentatives de réanimation, l’un d’eux a été déclaré mort sur place, tandis que le second a été transporté en soins intensifs dans un état critique.

Les paramédics Shalom Ben David et Yossi Halabi ont également indiqué avoir pris en charge un homme de 39 ans retrouvé sur un trottoir, pleinement conscient mais gravement blessé par des éclats. Après avoir reçu des soins d’urgence sur place, il a été évacué vers l’hôpital dans un état grave.