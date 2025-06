Yémen : des navires lance-missiles israéliens ont bombardé des cibles houthies

Tsahal a lancé mardi matin une attaque contre le port de Hodeidah au Yémen, utilisé par les Houthis, a confirmé à i24NEWS une source israélienne. Ces frappes interviennent après de nombreuses attaques des Houthis contre Israël. La source a ajouté que contrairement à toutes les autres attaques, cette fois l'attaque n'a pas été menée par l'aviation mais par la marine militaire israélienne.

Une heure plus tard, il a été officiellement annoncé par le porte-parole de Tsahal : "Tsahal a attaqué ce matin au moyen de navires lance-missiles de la marine, des cibles du régime terroriste houthi dans le port de Hodeidah au Yémen. L'attaque a été menée en réponse à l'agression du régime terroriste houthi envers l'État d'Israël, dans le cadre de laquelle des missiles sol-sol et des drones ont été tirés vers le territoire de l'État et ses citoyens".

"L'attaque visait à approfondir les dommages causés à l'usage militaire fait du port, qui a été attaqué par Tsahal au cours de la dernière année et continue de servir à des opérations terroristes. Le port attaqué sert au transfert de moyens de combat et constitue un autre exemple de l'utilisation et de l'exploitation cynique par le régime terroriste houthi d'infrastructures civiles pour promouvoir des opérations terroristes. L'attaque a été menée après de nombreux avertissements préalables de Tsahal afin de réduire les dommages possibles à la population civile dans la zone", a poursuivi Tsahal.

"Le régime terroriste houthi agit depuis un an et demi avec agressivité, sous direction et financement iraniens, afin de nuire à l'État d'Israël et à ses alliés, de déstabiliser l'ordre régional et de perturber la liberté de navigation mondiale. Face à l'usage militaire que fait le régime terroriste houthi de ce port, Tsahal avertit à nouveau ceux qui se trouvent dans le port de s'éloigner et d'évacuer la zone. Tsahal est déterminé à continuer d'agir et de frapper avec force quiconque constitue une menace pour les résidents de l'État d'Israël, et partout où cela sera nécessaire", a conclu le communiqué.

Lundi soir, le porte-parole de Tsahal en langue arabe publiait un avis d'évacuation pour les trois ports maritimes du Yémen - le port de Ras Issa, le port de Hodeidah et le port d'As Salif. "À la lumière de l'usage que fait le régime terroriste houthi des ports maritimes au profit de son activité, nous exhortons quiconque se trouve dans les ports à les évacuer et à s'en éloigner jusqu'à nouvel ordre. Ne pas évacuer les ports vous met en danger. L'évacuation des ports préservera votre sécurité", avait-il averti.

Le ministre de la Défense Israël Katz a salué les frappes : "Le bras long d'Israël dans les airs et aussi en mer atteindra partout. Nous avons averti l'organisation terroriste houthie que s'ils continuent de tirer vers Israël, ils subiront une réponse puissante et entreront dans un blocus maritime et aérien. C'est ce que nous avons fait aujourd'hui et nous continuerons à le faire aussi à l'avenir".

La dernière attaque au Yémen a eu lieu le 28 mai, quand Tsahal avait annoncé avoir attaqué à l'aéroport de Sanaa au Yémen un avion qui servait au transport de terroristes. Il avait ajouté qu'il s'agissait du "dernier avion des Houthis".