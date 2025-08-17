Yémen : Israël frappe une centrale électrique contrôlée par les Houthis

Articles recommandés -

L’armée israélienne a revendiqué samedi de nouvelles frappes aériennes contre des cibles houthies au Yémen, dans la région de Sanaa, à environ 2 000 kilomètres du territoire israélien. Selon Tsahal, les raids ont visé des infrastructures énergétiques utilisées par les terroristes houthis, accusés de servir "la terreur dirigée par l’Iran" et de menacer la sécurité régionale.

L’armée a justifié son opération par les tirs répétés de missiles sol-sol et de drones houthis dirigés contre Israël ces dernières semaines. "Tsahal agira avec force face aux attaques répétées du régime terroriste houthi contre les citoyens israéliens", a déclaré le porte-parole militaire, affirmant que l’organisation chiite exploitait également l’espace maritime de la mer Rouge pour perturber le commerce international.

Mais le mouvement houthi et des responsables locaux ont rapidement dénoncé l’attaque. Le directeur de la centrale électrique de Khaziz, Ali Hussein Al-Alaia, a accusé Israël de s’en prendre à des infrastructures vitales : "L’attaque contre la centrale témoigne de l’échec et de la confusion de l’ennemi israélien. Attaquer une installation qui fournit de l’électricité aux citoyens et aux hôpitaux est un crime qui viole le droit international humanitaire et doit être puni".



Il a ajouté que les frappes n’entraveraient pas le fonctionnement des services essentiels : "Les attaques répétées contre la centrale ne nous dissuaderont pas de remplir nos obligations et de travailler au service du peuple et de ses institutions."

Ces accusations interviennent alors que les Houthis, soutenus par l’Iran, multiplient depuis plusieurs mois les tirs de drones et de missiles en direction d’Israël et les attaques contre des navires marchands en mer Rouge, en signe de solidarité avec le Hamas dans la guerre à Gaza.

Alors que Tsahal promet de poursuivre ses opérations "partout où cela sera nécessaire", les Houthis assurent qu’ils continueront à frapper Israël et ses alliés, au risque d’alimenter une spirale de représailles militaires.