Yémen : Le port de Hodeida hors service ; le missile sur Ben Gourion lancé à la demande du Hamas (dirigeant houthi)

Au lendemain des frappes israéliennes sur le port de Hodeida au Yémen, le haut responsable houthi Mohammed al-Boukhiti a révélé à la presse arabe que le tir de missile balistique sur l'aéroport Ben Gourion avait été coordonné avec le Hamas. "Avec l'intensification des restrictions sur Gaza, le Hamas nous a demandé d'intensifier nos tirs", a-t-il déclaré. Interrogé sur une possible coordination avec l'Iran, al-Boukhiti a évoqué des "échanges d'informations" entre les membres de l'axe pro-iranien. "Nous ne regrettons pas l'attaque contre le port Ben Gourion, c'était un tir d'avertissement qui sera suivi d'autres frappes", a-t-il menacé.

Selon le site yéménite indépendant "Defense Line", cette cinquième frappe israélienne contre le port de Hodeida a entraîné sa mise hors service. Des sources indiquent que les quais à conteneurs et les zones de fret ont été bombardés. Durant la nuit, Hazam al-Assad, autre figure importante du mouvement, a promis une riposte : "L'attaque sioniste-américaine sur le port de Hodeida et la cimenterie de Bajel est un crime odieux qui ne restera pas impuni. Le sang des civils sera le carburant d'une réponse yéménite douloureuse et surprenante."

Les médias proches des Houthis rapportent deux morts et 42 blessés dans le bombardement de la cimenterie. En parallèle, des frappes américaines ont visé le terminal pétrolier de Ras Issa. Le journal "Al-Akhbar", proche de l'axe pro-iranien, affirme que les Houthis prévoient d'intensifier leurs attaques contre les aéroports israéliens pour paralyser le trafic aérien, visant également des cibles à Haïfa dans leur "banque d'objectifs". La compagnie pétrolière houthie a annoncé avoir activé un "plan d'urgence dans toutes ses stations" suite aux bombardements des infrastructures énergétiques.