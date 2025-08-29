Yémen : le Premier ministre houthi aurait été tué dans une frappe israélienne à Sanaa

Articles recommandés -

Des médias yéménites opposés aux rebelles houthis ont rapporté vendredi matin qu’Ahmed al-Rahawi, le Premier ministre du gouvernement houthis, aurait été tué jeudi lors d’une frappe aérienne israélienne sur Sanaa.

Selon la chaîne Al-Jumhuriya, basée à Aden, al-Rahawi se trouvait dans un appartement du quartier de Bayt Baws, au sud de la capitale, lorsqu’il a été touché. Le quotidien Aden al-Ghad affirme que plusieurs de ses proches collaborateurs auraient également péri. Al-Rahawi, en poste depuis environ un an au sein de l’administration houthie non reconnue internationalement, occupait principalement des fonctions administratives, loin des décisions militaires ou politiques.

Les frappes israéliennes ont visé plusieurs bâtiments stratégiques, dont un complexe sécuritaire attenant au palais présidentiel. Le site Defence Line, spécialisé dans les questions de sécurité au Yémen, évoque également la mort possible de plusieurs hauts responsables houthis dans cette attaque.

D’après une source sécuritaire citée par les médias locaux, l’opération visait une réunion de haut niveau regroupant des ministres houthis et des chefs militaires, assimilée à un “conseil de cabinet élargi”. “Nous estimons que nous avons réussi”, a confié cette source.

Israël considère que parmi les victimes figureraient le ministre houthi de la Défense ainsi que le chef d’état-major du mouvement, déjà blessé lors d’une précédente frappe attribuée à Israël. En revanche, le chef du groupe, Abd-al-Malik al-Houthi, ne se trouvait pas sur les lieux au moment de l’attaque, menée alors qu’il prononçait un discours retransmis par les médias houthis.

L’armée israélienne a confirmé avoir ciblé “un site militaire du régime terroriste houthi” dans la région de Sanaa. Selon un communiqué, l’opération a été validée par le ministre de la Défense Israël Katz, le chef d’état-major Eyal Zamir, et les principaux commandants de l’armée, en coordination avec le Premier ministre Benjamin Netanyahou.

Israël Katz a déclaré : “Comme nous l’avons averti les Houthis au Yémen : après la plaie des ténèbres vient la plaie des premiers-nés. Quiconque lève la main contre Israël verra sa main coupée.”