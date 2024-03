Yémen : les Houthis possèderaient un missile hypersonique (médias russes)

Les rebelles houthis au Yémen ont annoncé détenir un missile hypersonique avancé, augmentant potentiellement la menace sur la navigation en mer Rouge et les cibles israéliennes, dans un contexte où le conflit entre Israël et le Hamas s'intensifie. La révélation, diffusée par les médias d'État russes, alimente les craintes d'une escalade dans une région déjà tendue.

Selon RIA Novosti, qui cite une source anonyme, les Houthis auraient réussi un test avec ce missile, capable d'atteindre Mach 8 avec du carburant solide, sans toutefois fournir de preuve tangible. "Le groupe prévoit de lancer la production de ce missile pour cibler la mer Rouge, le golfe d'Aden, et Israël", a précisé cette source, indiquant un possible changement de dynamique dans les affrontements.

Cette déclaration survient alors que l'Iran, principal soutien des Houthis, poursuit sa politique de confrontation avec l'Occident, et affirme lui-même posséder des missiles hypersoniques. Ces armes, capables de déjouer les défenses antimissiles actuelles de par leur vitesse et leur agilité, représentent un challenge significatif pour les États-Unis et leurs alliés, dont Israël.

La Russie, alliée de l'Iran et utilisatrice avérée de ces technologies en Ukraine, ainsi que la Chine et les États-Unis, sont en quête de ces capacités avancées. Abdul Malik al-Houthi, le leader des Houthis, a promis des "surprises" inattendues par les ennemis, laissant entrevoir une montée des tensions stratégiques.