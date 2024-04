Le ministre israélien de la Défense Yoav Gallant se rend à la frontière israélo-syrienne pour rencontrer les troupes

Le ministre de la Défense Yoav Gallant a rendu visite ce dimanche à la 210e division de l'armée israélienne au nord du pays, près de la frontière israélo-syrienne : "Nous renforçons la préparation des forces pour les missions offensives et affinons la connaissance de l'ennemi", a-t-il affirmé devant les troupes présentes. "Le ministre de la Défense y a reçu un briefing du renseignement sur les tentatives d'établissement de l'Iran et du Hezbollah à travers la Syrie", a communiqué le ministère.

Ariel Harmoni, Ministry of Defense

"J'ai patrouillé ce matin dans le secteur du plateau du Golan, avec le commandant de la division j'ai vu le très bon déploiement des forces de Tsahal ici dans le secteur est, et la manière dont nous empêchons l'établissement des forces du Hezbollah ainsi que des forces iraniennes qui tentent d'atteindre la frontière. Nous nous réservons la liberté de manœuvre complète pour frapper toute cible et tout ennemi qui tenterait de nous mettre en danger", a affirmé le ministre. "En parallèle, un effort de préparation très significatif est en cours ici, avec des entraînements, de la formation, de l'équipement et des dispositions contre toute menace pouvant survenir depuis le nord. Nous sommes déterminés à ramener nos citoyens dans le nord."

Depuis des mois, Israël promet une offensive dans le Sud-Liban d'où, chaque jour, des dizaines de roquettes sont tirées sur Israël.