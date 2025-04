Zamir impose un couvre-feu de sécurité dans toutes les unités de Tsahal

Face à la multiplication d'incidents dangereux, le lieutenant-général Eyal Zamir a ordonné dimanche un couvre-feu de sécurité dans l'ensemble des unités des Forces de défense israéliennes (Tsahal). Cette décision intervient après plusieurs événements préoccupants survenus ces dernières semaines. "Nous devons prendre le temps nécessaire pour évaluer nos procédures opérationnelles, même en période de combat intensif", a déclaré une source militaire proche du dossier. Parmi les incidents déclencheurs figurent des tirs accidentels depuis un véhicule blindé de transport de troupes, des décharges d'obus dans différentes unités, un véhicule tombé dans un fossé, un autre ayant roulé sur une mine dans le nord du pays, ainsi qu'un soldat tombé dans une citerne.

Le couvre-feu, qui devrait rester en vigueur jusqu'à demain, comprend la suspension de certaines activités non essentielles pour privilégier les inspections de sécurité, les révisions opérationnelles et des formations spécifiques. Concrètement, cette mesure peut inclure l'arrêt de certains exercices d'entraînement physique, la suspension de missions opérationnelles non urgentes, l'évaluation technique des armements ou équipements, des formations spécifiques sur la sécurité, et la restriction de mouvement pour certains véhicules militaires.

Généralement, un tel couvre-feu est instauré après un accident critique ou une série d'incidents suggérant une défaillance systémique potentielle. L'objectif est d'enquêter sur les causes et de vérifier l'absence de lacunes susceptibles de compromettre la sécurité des soldats. Cette décision intervient dans un contexte déjà tendu, alors que Tsahal mène des opérations intensives et que les troupes font face à des contacts accrus avec l'ennemi, notamment dans la région de Shejaiya où des réservistes entament leur quatrième tour de service.