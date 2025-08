Zvi Hendel : "Une présence juive à Gaza aurait empêché le massacre du 7 octobre"

Articles recommandés -

Vingt ans après le désengagement de la bande de Gaza, Zvi Hendel, ancien député israélien et actuel président du conseil régional de la côte de Gaza, revient sur cet épisode marquant de l’histoire israélienne avec un regard tourné vers l’avenir. Dans une interview accordée dimanche à Arutz Sheva, il affirme que le démantèlement des implantations israéliennes du Goush Katif, dans la bande de Gaza, fut une erreur stratégique majeure, aux conséquences tragiques.

"Si le Goush Katif n’avait pas été démantelé, le 7 octobre n’aurait pas eu lieu", tranche-t-il. Selon lui, une présence juive permanente dans la région aurait permis à l’armée israélienne et au Shin Bet de maintenir un contrôle opérationnel sur le terrain, rendant impossible l’attaque meurtrière lancée par le Hamas le 7 octobre 2023.

Zvi Hendel, profondément attaché au Goush Katif où il a vécu, refuse de se définir par le traumatisme de l’évacuation. "Grâce à Dieu, je ne me souviens pas de l’évacuation, je me souviens du Gush Katif", confie-t-il. Il décrit un lieu de beauté, d’humanité et de résilience, et aspire désormais à reconstruire ce qui a été perdu.

Il exprime aussi un regret politique clair : le soutien accordé en son temps par la droite israélienne à Ariel Sharon. "L’erreur du camp national fut de soutenir Arik Sharon. Nous n’avons pas compris qu’il déracinerait un jour les communautés qu’il avait lui-même bâties", déplore-t-il. Il se souvient de la coupure brutale dans leur relation, alors que Sharon, autrefois familier de sa maison, refusait de le recevoir dans les mois précédant le désengagement.

Pour l’avenir, Hendel se montre résolument optimiste. Il estime qu’une solution durable pour Gaza passe par un retour des implantations juives, cette fois avec un soutien plus large au sein de la société israélienne. "J’ai la conviction que nous reviendrons au Goush Katif, avec l’aide de Dieu. J’espère que ce retour se fera par consensus national et avec la compréhension du grand public", conclut-il.