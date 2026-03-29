Des centaines d’Israéliens bloqués en Jordanie après l’annulation de tous les vols Arkia

Des centaines de passagers israéliens se sont retrouvés bloqués dimanche à l’aéroport d’Aqaba, en Jordanie, après l’annulation soudaine de tous les vols de la compagnie Arkia par les autorités jordaniennes. Contraints d’attendre pendant de longues heures à l’extérieur de l’aéroport, certains témoignent de conditions difficiles, évoquant un manque d’eau, de nourriture et de connexion internet.

Face à la situation, plusieurs voyageurs ont choisi de renoncer à leur vol et de rejoindre Eilat en taxi. Cette situation intervient alors qu’une alerte de sécurité élevée est en vigueur pour la Jordanie, les autorités israéliennes recommandant de limiter les déplacements au strict minimum, notamment aux seuls trajets vers l’aéroport.

Parmi les passagers, les témoignages font état d’une atmosphère tendue. Certains évoquent la présence de soldats jordaniens armés, ainsi que des interventions policières visant à faire supprimer des vidéos prises sur place. "Les enfants pleurent et demandent à rentrer chez eux", raconte un voyageur à Kan, décrivant une situation d’angoisse pour les familles présentes.

Du côté d’Arkia, la compagnie explique ces perturbations par un changement immédiat de la politique des autorités jordaniennes, qui refusent désormais certaines liaisons opérées avec des avions européens, notamment vers l’Europe et Bangkok. Faute d’autorisations réglementaires, plusieurs vols ont été annulés, entraînant une désorganisation importante du trafic.

Pour tenter de limiter les conséquences pour les passagers, Arkia prévoit de transférer une partie de ses opérations vers l’aéroport de Taba, en Égypte, sous réserve des autorisations nécessaires. Elle affirme également être en contact avec les autorités compétentes pour rétablir ses activités dans les plus brefs délais.

Dans l’immédiat, la compagnie a annoncé l’annulation de l’ensemble de ses vols au départ de la Jordanie à partir de mardi, à l’exception d’un vol vers Paris prévu lundi, déjà autorisé. Arkia a présenté ses excuses à ses clients, soulignant que cette situation résulte de décisions indépendantes de sa volonté dans un contexte particulièrement instable pour le secteur aérien.