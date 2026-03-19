El Al prolonge l'annulation de ses vols pour une semaine supplémentaire

La compagnie israélienne El Al a annoncé la prolongation de l’annulation de ses vols pour une semaine supplémentaire, en raison des restrictions toujours en vigueur à l’aéroport Ben Gourion et des consignes de sécurité du Commandement du front intérieur. Cette décision intervient dans un contexte de tensions sécuritaires persistantes qui continuent de perturber fortement le trafic aérien.

Au total, environ 25 000 billets sont concernés par ces annulations, touchant un large éventail de destinations en Europe et en Amérique du Nord, parmi lesquelles Marseille, Lyon, Londres, Berlin, Barcelone, Vienne, Prague, Boston ou Zurich. De nombreux passagers se retrouvent ainsi sans solution immédiate pour leurs déplacements.

La compagnie précise qu’elle n’est actuellement pas en mesure de proposer des vols alternatifs. Elle indique toutefois offrir aux clients concernés un remboursement intégral ou un avoir valable pour un futur vol avec El Al, en attendant un retour progressif à la normale.

Cette situation touche également d’autres compagnies. Israir a suspendu ses vols réguliers jusqu’au 12 avril, tandis qu’Arkia les a interrompus jusqu’au 28 mars. Du côté des transporteurs internationaux, United Airlines ne prévoit pas de reprise avant la mi-juin, tandis qu’American Airlines a reporté ses vols jusqu’au 23 mars et Delta Airlines jusqu’au 1er avril, illustrant l’impact durable de la crise sur les liaisons aériennes avec Israël.