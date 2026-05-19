Israël et les Émirats discutent d’une base Flydubai pour des vols depuis Eilat

Le ministère israélien des Transports a décidé de donner la priorité à Flydubai dans l’attribution de certains créneaux de vol à l’aéroport Ben-Gourion, au détriment d’une partie des vols low cost de Wizz Air et Ryanair.

Cette décision devrait permettre à la compagnie émiratie d’augmenter le nombre de ses liaisons depuis Israël. Mais elle pourrait aussi pénaliser les voyageurs, Flydubai pratiquant des tarifs plus élevés que ceux des compagnies européennes à bas coût.

Wizz Air a annoncé son retour en Israël à la fin du mois de mai. Ryanair, de son côté, n’a pas encore donné de calendrier précis et ne devrait probablement pas reprendre ses vols vers Israël cet été.

Cette décision intervient alors que le ministère des Transports, dirigé par sa directrice générale Moshé Ben Zaken, mène des discussions pour encourager Flydubai à établir une base en Israël, notamment afin d’opérer des vols directs depuis l’aéroport Ramon, près d’Eilat, vers des destinations européennes.

Des représentants de la compagnie émiratie doivent se rendre prochainement à Ramon pour examiner cette possibilité. Le ministère espère que ce projet permettra, à terme, d’améliorer la concurrence dans le secteur aérien.

Selon des sources au ministère, ces vols pourraient bénéficier d’un soutien public afin d’être proposés à des prix plus attractifs que ceux au départ de Ben-Gourion. Un système de navettes gratuites entre le centre du pays et l’aéroport Ramon serait également envisagé.