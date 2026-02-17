Israël fait son retour dans le prestigieux classement touristique Forbes Travel Guide 2026

Après deux années d’absence liées à la situation sécuritaire, Israël réintègre le classement 2026 du Forbes Travel Guide, référence internationale dans l’évaluation des hôtels, restaurants et spas de luxe. Cette réapparition est perçue dans le secteur comme un signal positif et un vote de confiance de l’industrie touristique mondiale envers la destination.

Le classement repose sur des inspections anonymes particulièrement exigeantes, menées selon plus de 900 critères objectifs portant sur la qualité du service, les infrastructures et l’expérience client.

Parmi les établissements distingués figure le Ritz-Carlton Herzliya, premier hôtel du groupe Marriott International en Israël, qui obtient la mention "Recommended". Situé face à la marina de Herzliya, l’établissement compte 115 chambres et 82 suites et combine tourisme d’affaires et séjour balnéaire. Son directeur général, Roy Avidor, a salué une reconnaissance internationale qui, selon lui, confirme "un standard d’excellence fondé sur la constance et l’attention portée aux clients".

La sélection israélienne 2026 inclut également le Norman Tel Aviv et le King David Hotel Jerusalem. À Herzliya, le Ritz-Carlton se distingue aussi par son offre gastronomique avec le restaurant casher "Herbert Samuel", ainsi qu’un spa et une piscine panoramique situés au 12e étage.

Pour les professionnels du secteur, ce retour dans le palmarès de FTG marque une étape symbolique vers la relance et la stabilisation du tourisme haut de gamme en Israël.