L’aviation civile israélienne en plein rebond en 2025 malgré la guerre

L’aviation civile israélienne a connu en 2025 une reprise marquée, avec une forte hausse du trafic passagers et le retour massif des compagnies aériennes internationales, selon les données publiées par l’Autorité aéroportuaire d’Israël. Cette dynamique positive s’est installée en dépit d’un contexte sécuritaire complexe lié à la guerre.

Au total, près de 60 compagnies aériennes internationales ont repris leurs opérations vers Israël au cours de l’année. Environ 18,6 millions de passagers ont été enregistrés sur les vols internationaux, auxquels s’ajoutent quelque 832 000 passagers sur les lignes intérieures et 5,25 millions de voyageurs ayant transité par les postes-frontières terrestres.

L’aéroport Ben Gourion s’impose comme le moteur de cette reprise. En 2025, il a accueilli environ 18,4 millions de passagers internationaux, soit une hausse de 33 % par rapport à 2024. Le nombre de mouvements d’avions a atteint 134 000 vols, en progression de 32 % sur un an. La demande reste orientée à la hausse et les projections tablent sur environ 22 millions de passagers internationaux en 2026.

Les compagnies israéliennes dominent largement l’activité à Ben Gourion. El Al arrive en tête avec près de 38 % de part de marché, suivie par Israir et Arkia. À elles trois, elles représentent environ 58 % du trafic total. La compagnie hongroise Wizz Air se classe au quatrième rang.

Les destinations les plus prisées par les voyageurs en 2025 confirment l’attractivité de l’Europe et de l’Amérique du Nord. La Grèce arrive en tête avec environ 2,2 millions de passagers, devant les États-Unis (1,6 million), les Émirats arabes unis (1,5 million), puis l’Italie et Chypre, chacune autour de 1,2 million de passagers.

La reprise s’est également fait sentir dans les aéroports régionaux. L’aéroport international de Haïfa a enregistré près de 281 000 passagers, dont environ 198 000 sur des vols internationaux, notamment grâce au retour de l’activité internationale. L’aéroport Ramon, près d’Eilat, a pour sa part connu une hausse de 13 % du trafic, avec environ 750 000 passagers, majoritairement sur des liaisons intérieures.

Aux postes-frontières terrestres gérés par l’Autorité aéroportuaire, le trafic a progressé de 13,5 % sur un an, malgré des évolutions contrastées selon les points de passage.

Pour accompagner cette croissance, l’Autorité aéroportuaire a soumis au gouvernement un vaste plan d’investissement d’environ 7,9 milliards de shekels, destiné à moderniser et étendre les infrastructures aéroportuaires et frontalières. Cette stratégie vise à renforcer la sécurité, la qualité de service et la résilience du système aérien israélien à long terme.