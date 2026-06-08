L’escalade avec l’Iran ravive les incertitudes dans le transport aérien israélien

Alors que l’aéroport Ben Gourion continue de fonctionner normalement, la récente confrontation entre Israël et l’Iran a ravivé les inquiétudes dans le secteur aérien et parmi les voyageurs. Si l’Autorité israélienne des aéroports affirme qu’aucune modification des directives de l’aviation civile n’est actuellement prévue, la situation sécuritaire a une nouvelle fois mis en lumière la fragilité du retour à la normale pour le trafic aérien.

Pour de nombreux passagers arrivant en Israël ces dernières heures, le principal sentiment est celui du soulagement. Plusieurs voyageurs ont expliqué avoir suivi avec inquiétude les développements sécuritaires et ne s’être sentis rassurés qu’une fois leur avion posé sur le tarmac israélien.

À l’inverse, les dizaines de milliers d’Israéliens actuellement à l’étranger sont confrontés à une nouvelle période d’incertitude. Beaucoup s’interrogent sur l’opportunité de maintenir leurs projets de voyage ou d’anticiper leur retour en Israël en raison du risque d’une nouvelle détérioration de la situation régionale.

Les compagnies aériennes étrangères ont réagi rapidement aux tensions. Réputées particulièrement sensibles aux évolutions sécuritaires au Moyen-Orient, plusieurs d’entre elles ont déjà ajusté leurs opérations. La compagnie hongroise Wizz Air, qui venait récemment de reprendre ses liaisons avec Israël, a annoncé la suspension de ses vols pour les deux prochains jours. D’autres transporteurs, dont Flydubai, LOT Polish Airlines et Azerbaijan Airlines, ont réduit ou annulé une partie de leur programme de vols.

Les compagnies israéliennes, de leur côté, continuent pour l’instant d’assurer leurs liaisons normalement, tout en procédant à des évaluations permanentes de la situation. Dans un contexte où les conditions sécuritaires peuvent évoluer rapidement, le secteur reste en état d’alerte. Si le ciel israélien demeure ouvert à ce stade, voyageurs, compagnies aériennes et professionnels du tourisme restent suspendus à l’évolution des événements et à leurs possibles répercussions sur le trafic aérien.