L'hôtel Nordoy renaît à Tel-Aviv : un joyau centenaire transformé en boutique hôtel d’exception

Après près de cent ans d’histoire et un vaste chantier de préservation estimé à 10 millions de shekels (plus de 2.6 millions d'euros), le légendaire hôtel Nordoy rouvre enfin ses portes au cœur de Tel-Aviv. Inauguré en 1925, il fut le premier bâtiment de la ville conçu dès l’origine comme un hôtel, sous la signature de Yehuda Megidovitch, figure majeure de l’architecture éclectique et futur ingénieur municipal. Aujourd’hui, il revient à la vie sous l’égide de Fattal Colors, la collection boutique du groupe Fattal, qui en fait un établissement réservé aux adultes.

Situé dans la vibrante rue Nahalat Binyamin, à deux pas du Carmel Market, de Rothschild et du littoral, le Nordoy a été entièrement repensé sans rien perdre de son âme historique. Ses 22 chambres et suites ont chacune été redessinées avec un mélange de minimalisme chaleureux, de touches rétro raffinées et de matériaux nobles — tapis en soie tissés à la main, draperies en lin, proportions d’origine conservées. Plusieurs chambres s’ouvrent sur des balcons donnant sur le paysage urbain.

Parmi les atouts majeurs de cette renaissance : un spectaculaire rooftop transformé en terrasse panoramique avec jacuzzi, un spa intimiste, un patio paysager et un lounge élégant. Au rez-de-chaussée, le restaurant Pera, dirigé par les chefs Aviad Peled et Ori Steinberg, accueille désormais les clients pour le petit-déjeuner, aux côtés de la boulangerie Nordinio.

L’acquisition du Nordoy pour 56,5 millions de shekels (près de 15 millions d'euros) fin 2024 s’inscrit dans une stratégie d’expansion ambitieuse de Fattal : huit nouveaux hôtels ouvriront prochainement à Tel-Aviv, Herzliya et Jérusalem, pour un investissement total de 1,6 milliard de shekels.

Cette renaissance s’inscrit dans un mouvement plus large : celui des rénovations d’exception, comme celle du Dan Panorama Tel Aviv, qui vient de s’offrir 60 millions de shekels de modernisation, confirmant l’extraordinaire vitalité du marché hôtelier israélien.