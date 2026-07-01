Lufthansa et ITA Airways reprennent leurs vols vers Israël

Le retour progressif des compagnies aériennes étrangères à Israël se poursuit. La compagnie allemande Lufthansa et l'italienne ITA Airways ont repris leurs liaisons avec l'aéroport Ben Gourion de Tel-Aviv, après plusieurs semaines d'interruption provoquées par la guerre entre Israël et l'Iran et les tensions régionales qui en ont découlé.

Au sein du groupe Lufthansa, la reprise s'effectue de manière échelonnée. Austrian Airlines a déjà rétabli ses vols vers Israël depuis le 2 juin. Eurowings devrait reprendre ses opérations vers Tel-Aviv d'ici la mi-juillet, tandis que SWISS prévoit de relancer, à partir du 1er août, une liaison quotidienne entre Zurich et Tel-Aviv. Le groupe comprend également Brussels Airlines, qui participe à cette reprise progressive des dessertes.

D'autres compagnies européennes renouent également avec le marché israélien. La compagnie espagnole Air Europa a ainsi rétabli sa liaison entre Madrid et Tel-Aviv le 29 juin.

Malgré ces retours, le trafic aérien international vers Israël n'a pas encore retrouvé son rythme habituel. Plusieurs grandes compagnies continuent de suspendre leurs vols. Air France maintient notamment l'annulation de ses liaisons jusqu'au 2 juillet, tandis que British Airways a prolongé la suspension de ses vols vers Israël jusqu'au mois d'octobre. Du côté américain, plusieurs transporteurs, dont Delta Air Lines, ont reporté leur retour au mois de septembre.

La reprise progressive des vols est perçue comme un signal de confiance dans l'amélioration de la situation sécuritaire, même si de nombreuses compagnies restent prudentes face à l'évolution du contexte régional.