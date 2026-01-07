Nouvelle destination internationale : le premier vol d'Air Haifa a atterri à Sofia

La compagnie aérienne Air Haifa a franchi mercredi une nouvelle étape avec l'atterrissage de son vol inaugural à Sofia, en Bulgarie. Il s'agit de la première destination internationale de la compagnie en dehors de Chypre et de la Grèce, au départ de l'aéroport de Haïfa.

Le vol, d'une durée d'environ 3 heures et 45 minutes, transportait 65 passagers et membres d'équipage. Cette nouvelle ligne vers Sofia rejoint le réseau de destinations d'Air Haifa, qui comprend Athènes, Larnaca, Rhodes, Paphos et Eilat, devenant ainsi la sixième destination de la compagnie depuis le début de ses opérations.

La ligne vers Sofia a été lancée spécialement en vue de la saison hivernale et du ski, et sera exploitée de manière saisonnière jusqu'à fin mars 2026. Les vols auront lieu trois fois par semaine, les lundis, mercredis et vendredis, avec un tarif de départ de 99 dollars par trajet.

Air Haifa exploite actuellement une flotte de cinq appareils. La compagnie indique qu'un sixième avion devrait rejoindre la flotte au cours du premier trimestre 2026, une initiative qui permettra d'étendre les activités de la compagnie, d'ajouter de nouvelles destinations et d'augmenter la fréquence des lignes existantes.