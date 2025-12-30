Première historique : Etihad Airways assurera six vols quotidiens entre Tel Aviv et Abu Dhabi

Etihad Airways, la compagnie aérienne nationale des Émirats arabes unis, a annoncé mardi une première historique : pour la première fois depuis sa création, elle exploitera une liaison régulière à raison de six vols quotidiens entre Tel Aviv et Abu Dhabi.

Cette ligne, qui entrera en service le 15 juin, devient la première à franchir le seuil de cinq vols journaliers, un niveau actuellement réservé à des destinations comme Bangkok, Riyad ou Mumbai. Elle proposera ainsi 42 vols hebdomadaires.

La représentation d'Etihad en Israël, gérée par Ran Polak sous l'égide de Maman Aviation, se classe désormais au cinquième rang des marchés européens en termes de volume d'activité, derrière l'Allemagne, la France, l'Espagne et l'Italie. Selon Polak, plus de 300 000 passagers ont voyagé d'Israël vers Abu Dhabi en 2025, avec un taux de remplissage moyen d'environ 90%. Près de 30% des voyageurs ont choisi de séjourner à Abu Dhabi, tandis que 70% ont poursuivi vers des destinations plus lointaines en Asie.

Les destinations de correspondance les plus prisées cette année par les voyageurs israéliens ont été la Thaïlande, avec une hausse de 30% par rapport à l'année précédente, Tokyo avec un bond spectaculaire de 250%, la Corée du Sud avec une progression de 80% et les Philippines avec une augmentation de 70%.

Ce sixième vol quotidien sera assuré par un Airbus A321 de 188 places. Le nouvel horaire prévoit un départ de Tel Aviv à 15h00 avec arrivée à Abu Dhabi à 19h15, et un vol retour décollant d'Abu Dhabi à 8h45 pour atterrir en Israël à 11h00. Etihad précise que des billets pour Bangkok début juin sont déjà disponibles à partir de 960 dollars, contre un prix moyen sur le marché d'environ 1 200 dollars pour des vols avec une escale.

"La décision d'exploiter pour la première fois dans l'histoire d'Etihad une ligne régulière de six vols quotidiens, précisément vers Israël, constitue un précédent significatif qui reflète l'engagement de la compagnie à approfondir le lien aérien entre Tel Aviv et Abu Dhabi et à connecter Israël au monde via le réseau mondial d'Etihad", a souligné Polak.