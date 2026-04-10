Reprise progressive des vols vers Israël : Etihad redémarre, Wizz Air attend la stabilisation

Après plusieurs semaines de perturbations liées au conflit, le trafic aérien reprend progressivement en Israël. La compagnie Etihad Airways a annoncé qu’elle relancera ses vols vers Tel Aviv dès mercredi prochain, avec une fréquence initiale de deux liaisons quotidiennes. Elle devient ainsi l’une des premières compagnies étrangères à reprendre ses opérations régulières vers le pays.

De son côté, la compagnie low-cost Wizz Air prévoit de reprendre ses vols à partir du 25 avril. Toutefois, cette reprise reste conditionnée au maintien du cessez-le-feu et au respect des consignes de sécurité internationales, ce qui laisse planer une incertitude sur le calendrier exact.

Cette reprise intervient après la levée complète des restrictions sur l’aéroport aéroport Ben Gourion, qui a retrouvé son fonctionnement normal après 40 jours de guerre. Les limitations sur le nombre de passagers par vol et sur les créneaux de décollage ont été supprimées, permettant un retour progressif à une activité classique.

Malgré ces signaux positifs, de nombreuses compagnies internationales restent prudentes. Delta Air Lines n’envisage pas de reprise avant fin mai, United Airlines attend mi-juin, tandis que EasyJet a suspendu ses liaisons au moins jusqu’à l’automne. Le retour complet du trafic aérien international dépendra donc de l’évolution de la situation sécuritaire dans les semaines à venir.