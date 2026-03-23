Restrictions à Ben Gourion : Arkia délocalise ses vols vers Aqaba et Taba

La limitation drastique du nombre de passagers au départ de l’aéroport Ben Gourion bouleverse le secteur aérien israélien. Face à la décision du ministère des Transports de plafonner à 50 le nombre de passagers par vol, la compagnie Arkia annonce un transfert de l’essentiel de ses activités internationales vers les aéroports d’Aqaba et de Taba, estimant que le nouveau dispositif revient de facto à une "fermeture du ciel israélien".

Si les vols du jour sont maintenus, dont une liaison directe vers New York, la compagnie se prépare à une réorganisation majeure. Les principales destinations long-courriers, notamment vers New York, Bangkok ou Hanoï, devraient désormais être assurées à pleine capacité depuis Aqaba. Une nouvelle grille de vols est attendue dans les prochaines heures.

Dans le même temps, Arkia prévoit de maintenir une activité réduite depuis Tel-Aviv, limitée essentiellement à des vols vers Larnaca et Athènes, destinés en priorité à des besoins humanitaires. La compagnie souligne que les restrictions actuelles rendent impossible une gestion équitable des passagers ayant déjà réservé, dénonçant une situation "non viable".

Son directeur général, Oz Berlovitz, affirme que dans ces conditions, il n’est plus possible d’assurer une activité aérienne normale, tout en assurant que la compagnie s’organise pour garantir une continuité minimale du trafic.

De son côté, El Al a indiqué examiner les conséquences du nouveau dispositif, tant sur le plan opérationnel que sécuritaire. La compagnie nationale travaille à l’élaboration d’un programme réduit afin de maintenir un pont aérien essentiel entre Israël et l’étranger, et doit préciser prochainement les modalités de son activité.