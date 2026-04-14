Wizz Air suspend ses vols vers Israël jusqu'au 4 mai, malgré une reprise progressive du trafic aérien

La compagnie low-cost hongroise Wizz Air a annoncé la suspension de ses vols à destination et en provenance d’Israël jusqu’au 4 mai, revenant ainsi sur ses plans récents de reprise anticipée. Quelques jours plus tôt, la compagnie avait pourtant indiqué vouloir relancer ses opérations dès le 25 avril, notamment avec une liaison entre Tel-Aviv et Budapest. Ce revirement intervient dans un contexte de fortes tensions régionales et d’incertitudes liées à la poursuite du conflit avec l’Iran.

Alors que certaines compagnies restent prudentes, d’autres amorcent un retour progressif sur le marché israélien. La compagnie émiratie Etihad Airways prévoit ainsi de reprendre ses vols dès mercredi, avec deux rotations quotidiennes entre Abou Dhabi et l’aéroport Ben Gourion. De son côté, la compagnie tchèque Smartwings a annoncé la reprise de ses liaisons régulières à partir du 15 avril, à raison de sept vols hebdomadaires, tout en précisant qu’elle continuerait de suivre l’évolution de la situation sécuritaire.

Dans le même temps, les autorités israéliennes ont annoncé une reprise complète des opérations à l’aéroport Ben Gourion à partir de la nuit de mercredi à jeudi dernier, soit moins de 24 heures après l’annonce d’un cessez-le-feu dans le conflit impliquant les États-Unis, Israël et l’Iran. Malgré ce retour progressif à la normale, les décisions des compagnies aériennes restent étroitement liées à l’évolution du contexte sécuritaire dans la région.