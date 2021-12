Nucléaire: "l'Iran doit commencer à payer le prix pour ses violations de l'accord" (Naftali Bennett)

"Nous avons un dialogue sincère avec les Américains, les Britanniques, les Français, les Russes et d'autres"

Le Premier ministre israélien Naftali Bennett a dénoncé dimanche matin "les violations" de l'accord sur le nucléaire commises par l'Iran, estimant qu'il étant temps que Téhéran en "paie le prix".

"J'appelle tous les pays qui négocient avec l'Iran à Vienne à adhérer à une ligne ferme et à faire comprendre à l'Iran qu'il est impossible à la fois de procéder à l'enrichissement d'uranium et de négocier", a déclaré M. Bennett à l'ouverture de la réunion du Conseil des ministres.

Ces déclarations interviennent tandis que les Etats-Unis ont accusé samedi l'Iran de bloquer les négociations à Vienne pour sauver l'accord sur le nucléaire iranien tout en développant son programme atomique.

"L'objectif du régime iranien est la levée des sanctions, à cette fin ils sont venus à Vienne avec des dizaines de conseillers et d'experts", a averti M. Bennett.

"Seulement cette fois ils veulent en plus un renforcement de dizaines de milliards de dollars et une manne pour toutes leurs activités terroristes et nucléaires", a-t-il souligné.

Or "Nous avons un dialogue sincère et intense à ce sujet avec les Américains, les Britanniques, les Français, les Russes et d'autres encore", a-t-il indiqué sans préciser la totalité des interlocuteurs.

Alors que les pourparlers en Autriche, qui avaient repris en début de semaine, marquent une pause depuis vendredi, "notre objectif est de profiter de cette fenêtre pour dire à nos amis américains : c'est bien le moment d'utiliser d'autres outils", a affirmé M. Bennett.

"Il y a un temps pour tout, un temps pour se taire et un temps pour parler, et il est temps à présent de parler", a-t-il estimé, évoquant le déplacement du directeur du Mossad à Washington ce dimanche.