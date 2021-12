Israël: les salaires des employés sont en légère baisse (Bureau des statistiques)

Le salaire minimum sera de 6.000 shekels d'ici 2025

Le salaire mensuel moyen des Israéliens a légèrement baissé ces derniers mois, il est de 11.667 shekels (3.260 euros), contre 11.799 shekels (3.316 euros) en août et 11.772 shekels (3.308 euros) en juillet.

Le Bureau central des statistiques a déclaré que 3,622 millions d'Israéliens étaient répertoriés comme employés en septembre dernier, le mois le plus récent pour lequel des données étaient disponibles.

Le secteur de la santé et des services sociaux sont les domaines qui emploient le plus de personnes - plus de 505.000 en septembre - avec un salaire moyen de 9.338 shekels (2.613 euros), suivi du secteur de l'éducation avec environ 499.000 travailleurs et un salaire moyen de 8.743 shekels (2.457 euros).

Le secteur de la high-tech arrive en tête avec un salaire moyen de 26.242 shekels (7.600 euros) avec plus de 349.000 personnes employées, soit une augmentation de 8% par rapport à septembre 2020.

Le gouvernement a annoncé plus tôt ce mois-ci qu'il augmenterait progressivement le salaire minimum mensuel à 6.000 shekels (1.680 euros) d'ici 2025.

Le taux de chômage a quant à lui baissé depuis plusieurs mois, grâce à la réouverture de l'économie après plusieurs confinements dus à la pandémie de coronavirus. En octobre le taux de chômage était de 7% contre 8% un mois plus tôt.