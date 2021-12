"Israël doit se préparer à agir seul contre l'Iran", affirme Benyamin Netanyahou

L’ancien Premier ministre a fustigé la "faiblesse" du gouvernement

Le chef de l'opposition israélienne Benyamin Netanyahou a abordé la menace iranienne ce lundi à l'ouverture de la réunion du Likoud et a appelé le gouvernement à se préparer à agir de manière indépendante.

"Le seul accord qui peut être envisagé avec l’Iran doit inclure le démantèlement de ses capacités nucléaires. En l'absence d'un tel accord, Israël doit être prêt à agir de manière indépendante contre le programme nucléaire iranien. Indépendamment signifie même sans préavis. Si les États-Unis ne sont pas disposés à agir militairement contre l'Iran, Israël doit s’en charger", a déclaré l’ancien premier ministre.

Le chef de l’opposition a ensuite salué le travail des forces de sécurité lors des derniers attentats.

"La lumière de Hanoucca marque notre combat déterminé pour vaincre nos ennemis et cette lutte continue de nos jours. Hier, il y a eu une attaque au couteau à Jérusalem, et aujourd’hui un attentat à la voiture-bélier en Samarie. Je veux féliciter les combattants de Tsahal et de la police des frontières pour leurs réactions rapides et appropriées face aux terroristes qui cherchent à nous tuer", a dit Benyamin Netanyahou.

L’ancien Premier ministre a fustigé la "faiblesse" du gouvernement, responsable selon lui de la vague actuelle de terrorisme et de la violence grandissante dans le secteur arabe.

"Du fait de la faiblesse du gouvernement, on assiste à deux phénomènes qui se sont intensifiés récemment: l’augmentation du nombre d'attentats, et la hausse du nombre d'activités criminelles dans le secteur arabe. Lorsque les organisations terroristes et criminelles voient la faiblesse de ce gouvernement, elles relèvent la tête", a poursuivi l'ex-chef du gouvernement.

"L'Iran voit aussi cette faiblesse, tout comme la communauté internationale qui veut revenir au dangereux accord nucléaire. Tout le monde voit qu’il y a une absence de politique claire et de détermination de la part de la coalition", a-t-il ajouté.