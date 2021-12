Israël: Naftali Bennett rencontre les dirigeants des communautés arabes du sud

"Ils ont atteint des stades de violence auxquels nous ne sommes pas habitués"

Le Premier ministre israélien Naftali Bennett s'est rendu dans le sud du pays pour rencontrer les chefs des communautés arabes au sujet de la criminalité qui fait rage dans ce secteur.

"Nous avons défini la guerre contre le crime arabe comme un objectif national. Les atteintes à la sécurité des habitants du sud ne sont pas le problème de la société arabe et sont le résultat d'une négligence qui dure depuis plusieurs années. Certaines milices se comportent comme au Far West et nous devons les combattre," a déclaré Naftali Bennett lors d'une réunion à Rahat, la plus grande ville bédouine du pays.

Le ministre de la Justice Gideon Sa'ar a quant à lui affirmé que "le sud était le front le plus important en termes de problèmes internes du pays."

"Cela ne date pas d'aujourd'hui, mais les organisations criminelles ont atteint des stades de violence que nous avions rarement vus. C'est du terrorisme," a réagi le maire de Dimona, ajoutant "vous êtes aux commandes maintenant, notre espoir est en vous."

"J'entends votre appel et vous avez raison. Nous n'attendrons pas pour agir. Nous avons proposé une augmentation significative du budget pour faire face au problème, et le gouvernement a pris une décision concernant la réglementation des localités bédouines. La responsabilité est la nôtre et seulement la nôtre," a répondu Naftali Bennett.

Depuis le début de l'année, plus de 115 personnes ont été tuées dans la communauté arabe israélienne.