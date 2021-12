Pegasus: Israël renforce ses contrôles sur les exportations d'outils de cybersécurité

Israël est sous le feu des critiques depuis la dénonciation d'une utilisation abusive de Pegasus

Suite au scandale mondial provoqué par le logiciel Pegasus, la Division du contrôle des exportations de défense (API) du ministère israélien de la Défense a annoncé lundi le renforcement de ses contrôles sur les exportations de matériel de cyber espionnage.

Elle a ainsi publié ce lundi une version modifiée de la "Déclaration de l'utilisateur final" que chaque pays est tenu de signer pour importer des outils de cyberdéfense ou de cyber espionnage.

La déclaration mise à jour met en œuvre la politique du ministère de la Défense visant à restreindre l'utilisation finale autorisée des cybersystèmes.

Dans ce cadre, les pays acquéreurs s'engagent à restreindre l'utilisation de ces outils aux seules fins d'enquête et de prévention d'actes terroristes et de crimes graves. Dans le même temps, les définitions des crimes graves et des actes terroristes ont été affinées, afin de prévenir les ambiguïtés.

La déclaration mise à jour indique que les actes terroristes sont notamment des actes qui visent à menacer une population et peuvent entraîner la mort, des blessures, des prises d'otages et autres.

Elle clarifie en outre les circonstances dans lesquelles le fonctionnement des systèmes informatiques vendus sont interdits, et mentionne explicitement la possibilité d'imposer des sanctions en cas de violation des dispositions, notamment en limitant les outils de cyber espionnage ou en les déconnectant.

Israël est sous le feu des critiques sur la scène internationale depuis la dénonciation d'une utilisation abusive par plusieurs gouvernements du logiciel de cyber espionnage Pegasus, fabriqué par la société israélienne NSO.

Le ministre israélien de la Défense s'est notamment rendu à Paris en juillet afin de désamorcer les tensions avec la France, après que l'enquête journalistique à l'origine de ces révélations a affirmé qu'Emmanuel Macron avait lui-même fait l'objet d'une surveillance par le logiciel.

En réaction au scandale, Israël a interdit les ventes de cybertechnologies à 65 pays.