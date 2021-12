Israël: le président lance une campagne de sensibilisation au cyberharcèlement

Isaac Herzog exhorte à un changement des comportements en ligne

Le président israélien Isaac Herzog a lancé mardi une campagne de sensibilisation en collaboration avec Meta (Facebook) pour lutter contre le cyberharcèlement et les discours haineux en ligne.

Plusieurs ministres et représentants politiques israéliens participeront à l’initiative "Pensez Bien" (en hébreu, cette expression évoque non seulement la positivité mais également l’idée de réfléchir avant de s’exprimer), dont le Premier ministre Naftali Bennett et le ministre des Affaires étrangères Yaïr Lapid.

Chaque participant postera des vidéos de lui-même lisant des commentaires insultants à son encontre, puis lisant des versions de ces commentaires où les insultes ont été censurées et remplacées par des expressions plus bienveillantes.

Pour les personnes familières du talk-show américain du présentateur Jimmy Kimmel, cette campagne ressemble beaucoup à la rubrique des "Mean Tweets" de l’émission. Célébrités, athlètes et politiques y sont filmés en train de lire des tweets les insultant et les critiquant de manière blessante. Les téléspectateurs assistent ainsi à leurs réactions de rire, d’embarras ou de silence gêné.

Le président Herzog a publié une tribune mardi dans le Times of Israel. "Comment se fait-il que les réseaux sociaux soient devenus si violents et sans limites, un lieu où les personnes se croient permis d’insulter et d’humilier ceux qui ne pensent pas comme eux ?" écrit-il, exhortant à un changement des comportements en ligne.