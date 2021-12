Israël: la Knesset autorise des peines minimales pour possession et trafic d'armes illégales

Le ministre de la Justice, Gideon Saar, s'est félicité de l'adoption du projet de loi

Afin de lutter contre la criminalité, en particulier dans le secteur arabe, le Parlement israélien a adopté mardi un projet de loi imposant des peines minimales pour la possession et le trafic d'armes à feu illégales.

Selon un rapport de la Knesset de 2020, quelque 400.000 armes illégales circulent en Israël, essentiellement dans les communautés arabes, qui ont connu une recrudescence de la violence ces dernières années.

115 personnes ont été tuées dans le secteur arabe depuis le début de l'année.

Le projet de loi, proposé par la députée du parti "Nouvel Espoir" Sharren Haskel, a passé ses deuxième et troisième lectures lors d'une session nocturne au Parlement.

Le projet de loi a été adopté à une majorité de quatre voix.

Le ministre de la Justice, Gideon Sa'ar, s'est félicité de l'adoption du projet de loi, affirmant que son parti "Nouvel Espoir" tenait sa promesse électorale de régler le problème des armes illégales en Israël.

"Des sanctions dissuasives sont nécessaires pour lutter contre ce fléau national", a tweeté G. Sa'ar. "Nous continuerons à travailler pour rétablir la loi et l'ordre dans tout le pays."

Le Premier ministre Naftali Bennett s'est rendu lundi dans le sud du pays pour rencontrer les chefs des communautés arabes du pays.

"Nous avons défini la guerre contre le crime arabe comme un objectif national. Les atteintes à la sécurité des habitants du sud ne sont pas le problème de la société arabe et sont le résultat d'une négligence qui dure depuis plusieurs années. Certaines milices se comportent comme au Far West et nous devons les combattre," a-t-il déclaré lors d'une réunion à Rahat, la plus grande ville bédouine du pays.