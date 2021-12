Le nombre de cas de COVID-19 confirmés mardi s'est avéré le plus élevé depuis six semaines

Les cas confirmés du variant Omicron COVID-19 devront désormais rester en quarantaine pendant 14 jours, au lieu des 10 jours imposés pour les cas confirmés d'autres souches de coronavirus, a indiqué mercredi le ministère israélien de la Santé.

Les personnes infectées par le variant Omicron devront être asymptomatiques pendant les trois derniers jours de cette période de deux semaines pour recevoir un certificat de guérison et quitter leur lieu d'isolement, a précisé le ministère dans un communiqué.

"Cette mise à jour est appliquée à la lumière de la suspicion que les personnes infectées par le variant Omicron peuvent être contagieuses pendant une période plus longue que celle observée pour les autres variants", explique le communiqué.

Si une personne est "fortement soupçonnée" d'être porteuse du variant, mais que les tests ne l'ont pas confirmé, elle pourra quitter la quarantaine après 10 jours avec une permission spéciale, a précisé le ministère.

Le nombre de cas de COVID-19 confirmés mardi s'est avéré le plus élevé depuis six semaines, les enfants représentant plus de la moitié des diagnostics, selon les chiffres du ministère de la Santé publiés mercredi matin.

794 nouveaux cas ont été recensés mardi. La dernière fois que les chiffres ont été aussi élevés, c'était le 25 octobre dernier, quand 929 nouveaux patients avaient été diagnostiqués.

Le taux de tests positifs pour le virus mardi était de 0,75 %, soit le plus élevé depuis plus de deux semaines.

Par ailleurs, le taux de reproduction du virus R, était mardi de 1,07. Or, toute valeur supérieure à 1 signifie que chaque personne atteinte du virus infecte, en moyenne, plus d'une personne, ce qui indique que les contaminations se propagent.