ANALYSE | Entre défense et attaque, Tsahal à la croisée des chemins

Ce mur de protection est le troisième système de défense déployé autour de la bande de Gaza

La nouvelle barrière de sécurité destinée à empêcher toute infiltration palestinienne à partir de la bande de Gaza - projet colossal d’un coût de 3,5 milliards de shekels (un milliard d'euros) - a été inaugurée cette semaine par Benny Gantz et par le chef d'état-major de Tsahal, le général Aviv Kohavi.

Dotée de milliers de capteurs sensoriels ultrasophistiqués capables de déceler la moindre variation souterraine, cette barrière s'étire sur 60 km, culmine à six mètres de hauteur, mais "plonge" surtout à plusieurs dizaines de mètres de profondeur. Elle devrait donc, dans l'absolu, devenir la réponse imparable de Tsahal à ces multiples tunnels offensifs qui ont été, durant la précédente décennie, l'une des armes privilégiées du Hamas et du Jihad islamique à Gaza.

Défense à outrance ?

Ce mur de protection est, de facto, le troisième système de défense israélien déployé autour de la bande depuis la signature des accords d'Oslo: le premier remonte à 1994, au lendemain des accords et le second a été installé en 2005, après l'expulsion des 8.000 habitants juifs du Goush Katif sur décision du gouvernement Sharon. Il s'est en effet très vite avéré que ces deux barrières de protection étaient incapables de neutraliser la menace de ces tunnels offensifs. Et même si cette troisième version est nettement plus sophistiquée que les deux précédentes, certains experts admettent qu'il n'est pas certain qu'elle offre encore une protection intégralement étanche…

Cet état de fait pose à nouveau la question de la politique défensive que Tsahal a développée, parfois à outrance, au cours des dernières décennies, et qui contraste singulièrement avec le caractère très offensif de ces fameux tunnels. Surtout lorsque l'on sait que l'armée israélienne a bâti sa réputation, dans les années 50, sur l'approche ultra-offensive des mythiques commandos 101 d'Ariel Sharon…

Ce n'est pas un secret: pour les généraux de l' état-major israélien, l'attaque a longtemps été la meilleure défense, surtout lorsqu'elle prenait l’ennemi totalement de cours. L'impressionnante victoire de la guerre des Six Jours et l'opération Entebbe en demeureront pour la postérité les meilleures illustrations. Comment donc expliquer que depuis les 30 dernières années, Israël semble se complaire dans une stratégie défensive?

Des approches différentes

Pour tenter de répondre à cette question, il faut d'emblée distinguer les deux principaux défis sécuritaires auxquels l'Etat d'Israël est confronté: d’abord la menace iranienne avec ses deux facettes, le nucléaire et l'expansion en Syrie, ensuite la menace terroriste du Hamas et du Jihad islamique au sud, et du Hezbollah au nord.

Pour synthétiser, on peut avancer que face à la menace existentielle iranienne, Tsahal et les services de renseignement n'ont jamais réellement écarté l'option militaire évoquée avec plus d'acuité ces derniers jours. Au cours des dernières années, le Mossad a multiplié les opérations plus audacieuses les unes que les autres pour empêcher l'Iran de se doter de l'arme nucléaire. Comme l'a dit ces derniers jours l'ancien Conseiller à la sécurité nationale, le professeur Yaacov Naguel: "Si nous n'avions pas agi ces dernières années, l'Iran se serait déjà doté de la bombe!". Idem en Syrie, où les opérations militaires répétées de l'armée de l'air israélienne contre des cibles iraniennes ou pro -iraniennes ont permis, comme l'a reconnu récemment un général israélien, de limiter la présence iranienne dans ce pays.

En revanche, la stratégie de "priorité à la défense" a pris une place prépondérante dans la lutte que mène Tsahal contre le terrorisme et en particulier contre le Hamas à Gaza: le "blindage" des villages du pourtour, le développement des systèmes de défense "Dôme de fer", "Flèche", ou encore "Baguette magique", ont façonné cette impression selon laquelle Israël a définitivement opté en faveur d'un "repli protectionniste" au détriment d'une approche plus musclée….

En réalité, les choses sont plus complexes. Car si Tsahal a effectivement investi des budgets considérables pour développer des armes de protection telles que le Dôme de Fer, c'était dans une optique précise: garantir, en priorité, la protection de la population civile impliquée contre son gré dans la confrontation militaire face au Hamas, afin de pouvoir ensuite plus librement lancer des offensives contre les positions terroristes.

Or ce qui s'est effectivement produit, c'est que les généraux israéliens ont pleinement concrétisé la première partie de cette équation stratégique, tout en ayant tendance à minimiser la seconde. Résultat : les batteries de Dôme de fer sont peu à peu devenues une sorte de remède miracle, que l'on consomme sans modération, et qui permet de dispenser Tsahal de lancer des offensives majeures pour détruire l'ensemble des infrastructures terroristes dans Gaza.

La doctrine Kohavi

Cette orientation connaît toutefois des évolutions depuis ces dernières années. Si elle a déjà été modifiée durant le mandat du chef d'état-major, Gadi Eizenkot, entre 2015 et 2019, elle a été totalement remodelée avec l'arrivée de l'actuel patron de Tsahal, le général Aviv Kohavi. Celui-ci a d'emblée prêché en faveur d'une politique offensive: "Les systèmes de défense de Tsahal ne sont pas là seulement pour garantir une protection maximale face aux tirs de roquettes et de missiles, ils doivent aussi permettre à l'armée de se focaliser sur des frappes offensives et dissuasives", selon ses mots.

Au cours des dernières semaines, en particulier face à la menace iranienne, le général Kohavi a même accentué ce message "musclé": "Tsahal œuvre activement sur six fronts différents, de manière à la fois défensive, offensive et dissuasive, et nous continuerons à neutraliser les menaces qui pèsent sur nous."

Plus spécifiquement, le chef d’état-major a reconnu, en novembre dernier, que Tsahal était actuellement en plein processus de "changement, d'adaptation et de modernisation" de ses unités afin de faire face avec plus d'efficacité aux grands défis sécuritaires qui pourraient se présenter. Il faut espérer que le chef d'état-major sait mesurer le volume de ces menaces, même s'il semble déjà acquis qu'il n'a pas la moindre intention de les minimiser.

A l'heure où l'on évoque de plus en plus ouvertement l'option d'une opération militaire contre l’Iran et où l'on parle d'une nouvelle vague d'attentats terroristes en Judée-Samarie et à Jérusalem, cette approche "combinée" est incontestablement rassurante pour les Israéliens.