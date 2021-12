Miss Univers 2022: plusieurs candidates témoignent leur affection pour l'Etat d'Israël

"Israël est le centre du monde qui incarne l'unité"

Le prestigieux concours de Miss Univers 2022 approche à grands pays et les candidates se préparent pour la grande cérémonie qui aura lieu ce dimanche 12 décembre dans la station balnéaire d'Eilat dans le sud d'Israël.

La représentante de la France, Clémence Botino, qui a été placée à l'isolement après avoir été testée positive au Covid-19, pourra finalement participer au concours.

Soulagée et détendue, la Miss France 2020 a fait part de son expérience dans l'Etat hébreu à i24NEWS, malgré sa mise en quarantaine.

"C'était une expérience particulière car j'ai été positive au Covid et pendant dix jours j'ai dû être en quarantaine. Malheureusement je n'ai pas pu visiter le pays, mais j'ai quand même voyagé grâce à Miss Univers", a-t-elle déclaré.

"Israël est un très beau pays, les gens sont très gentils, ils ont vraiment été là pour moi et je ne l'oublierai jamais. Les gens ont une vraie histoire, une vraie culture et un vrai lien. Ils m'ont aidé avec les valises et ils ont cet amour pour ceux qui viennent des quatre coins du monde. Je suis très heureuse d'avoir pu faire ce voyage", a affirmé la candidate française.

Les candidates ont pu découvrir l'Etat hébreu et sa capitale Jérusalem malgré les polémiques.

"Je crois que ce qui m'a le plus plu ici, ce sont les gens. Nous avons eu un accueil très chaleureux et j'ai beaucoup aimé les valeurs familiales qu'il y a ici", a témoigné la Miss Japon au micro d'i24NEWS.

Selon Miss Kenya, 'il faut qu'il y ait plus de gens qui viennent en Israël pour découvrir le pays car c'est le berceau de l'histoire juive mais aussi musulmane et chrétienne. C'est le centre du monde qui incarne l'unité et c'est véritablement la réponse pour que nous vivre dans un monde de paix".

De son côté, la Miss USA a affirmé "avoir des préjugés en venant dans le pays mais ils se sont tous envolés une fois arrivée".

"On sent que les gens aiment leur pays. J'adore Israël et je veux absolument revenir après le concours pour pouvoir explorer davantage le pays", a-t-elle conclu.

La gagnante du concours succèdera à la Mexicaine Andrea Meza.