Israël/Omicron: les restrictions de voyage prolongées de 10 jours supplémentaires

Une centaine de cas sont suspectés d'être issus d'Omicron

Le Premier ministre israélien Naftali Bennett et le ministre de la Santé Nitzan Horowitz ont décidé jeudi soir de prolonger les restrictions de voyage du pays de 10 jours supplémentaires à compter du 12 décembre, pour éviter une propagation massive du variant Omicron sur le territoire.

Les frontières sont fermées depuis près de 15 jours aux étrangers.

Le communiqué du Premier ministre ne mentionnait toutefois pas la réouverture des frontières aux touristes, mais précisait que les deux hommes s'étaient mis d'accord "sur la prolongation des restrictions actuelles à l'aéroport Ben Gourion."

Tous les Israéliens arrivant dans le pays, y compris ceux qui sont vaccinés contre le coronavirus avec les trois doses seront obligés de passer un test PCR à l'aéroport Ben Gourion à leur arrivée, puis de se mettre en quarantaine à domicile. Ils devront passer un deuxième test au 3e jour après leur arrivée pour pouvoir sortir d'isolement, s'il est négatif.

Les personnes non vaccinées ou qui n'ont pas reçu la 3e dose alors que leur 2e date de plus de six mois devront se mettre en quarantaine pendant 7 jours. Les personnes revenant de pays classés "rouges" seront quant à elles placées à l'isolement dans les hôtels coronavirus.

A ce jour, une vingtaine de cas d'Omicron ont été détectés dans le pays, dont la plupart étaient revenus de l'étranger et notamment d'Afrique du Sud.

Une centaine d'autres cas sont suspectés d'être issus du variant Omicron.

Par ailleurs, les contaminations sont stables et le nombre de personnes dans un état grave est repassé en dessous des 100, pour la première fois depuis juillet dernier.