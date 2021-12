Israël/Covid: 20 nouveaux cas d'infection par le variant Omicron

Au total, le pays recense à ce jour 55 personnes contaminées par cette mutation du virus

20 nouveaux cas d’infection au coronavirus par le variant Omicron ont été détectés en Israël, a indiqué ce samedi le ministère de la Santé.

Au total, le pays recense à ce jour 55 personnes contaminées par cette mutation du virus, dont 47 qui sont récemment revenues de voyage à l’étranger.

75% de ces cas sont des personnes ayant été vaccinées.

Le ministère de la Santé a souligné que 51 cas supplémentaires d’infection par le variant Omicron étaient suspectés.

Sur les 106 cas d’infection par ce variant avérés et suspectés, 40 personnes présentent des symptômes, dont une hospitalisée dans un état grave. Le ministère précise que cette dernière n’est pas vaccinée.

63 cas sont asymptomatiques et trois font actuellement l’objet d’examens supplémentaires.

Dans ce contexte d’augmentation des contaminations par le variant Omicron, le Premier ministre Naftali Bennett s’est entretenu avec les directeurs des caisses de santé au sujet des moyens d’augmenter la vaccination.

"Notre stratégie nationale à ce stade se concentre sur deux aspects : le premier est de retarder autant que possible la pénétration de la souche Omicron en Israël en fermant les frontières, et le second est d'augmenter le niveau d'immunité des Israéliens", a déclaré le chef du gouvernement.

Jeudi, le gouvernement israélien a annoncé que les frontières du pays resteraient fermées aux touristes durant dix jours supplémentaires.