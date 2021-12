Insolite: un centre de Yiddish en plein coeur de la gare routière de Tel-Aviv

Diverses activités ont lieu chaque semaine au "Yung Yidish" dont des concerts de musique Klezmer

Au 5e étage de la gare routière de Tel-Aviv (Tahana Merkazit), niché au fond d’un couloir de ce lieu aussi surprenant que fascinant, Mendy Cahan a créé le centre de Yiddish "Yung Yidish tlv". Cette bibliothèque hors du temps, aux allures de caverne secrète, renferme des dizaines de milliers d’ouvrages datant pour certains de près de 100 ans, dans un bâtiment délabré et insalubre, menacé de fermeture.

Les origines de “Yung Yidish”

“Le projet est né à Jérusalem en 1990. En tant qu’étudiant, j’ai commencé à rassembler les livres en Yiddish, puis j’ai réalisé qu’il n’y avait aucun lieu où les lecteurs pouvaient trouver ce genre de documentation et cela m’a interpellé, je me suis dit: qu’en sera-t-il de la transmission?” a déclaré Mendy Cahan à i24NEWS.

Caroline Haïat Mendy Cahan, fondateur du centre "Yung Yidish"

Avec plusieurs volontaires venus de tout Israël, Mendy collecte les livres, qui proviennent pour la plupart de dons, dans son appartement puis dans un sous-sol, qui deviendra alors le centre culturel "Yung Yidish Jérusalem."

"Dès 1996, on organise plusieurs fois par semaine, des rencontres, des cours, des événements musicaux et des lectures autour du Yiddish avec des artistes qui viennent même de l’étranger. Lorsque j’ai vu l’engouement du public, j’ai compris que le Yiddish devait être davantage exposé, à la portée de tous, car à l’époque personne ne proposait ce genre d’activité," a affirmé Mendy Cahan à i24NEWS.

Caroline Haïat Centre "Yung Yidish" dans la gare routière de Tel-Aviv

Un lieu pittoresque qui révèle l’essence même du Yiddish

Au vu du succès du centre de Jérusalem et de l’ampleur de sa collection de livres, Mendy Cohen prend la direction de Tel-Aviv et ouvre, en 2006, dans la gare routière, le "Yung Yidish Tlv", qui accueille désormais plus de 10.000 visiteurs par an.

"Grâce à des amis, j'atterris à la Tahana Merkazit. Quand j’ouvre la porte de ce studio sans fenêtre et sans électricité, j’ai tout de suite su qu’il était fait pour moi. J’aime les endroits insolites, car c’est aussi cela l’essence du Yiddish: il faut venir le chercher. Il fallait que son côté mystérieux et exotique soit conservé, à l’image de ce lieu," a-t-il révélé à i24NEWS.

Caroline Haïat Centre "Yung Yidish" dans la gare routière de Tel-Aviv

Les milliers de livres sont organisés alphabétiquement par auteur et par genre ou par thème. On y trouve des livres sur la politique, la Shoah, la littérature, l’ethnographie, la littérature étrangère traduite mais aussi des magazines, des recueils de poésie, des encyclopédies, des journaux ainsi que des disques et des partitions de musique.

Diverses activités ont lieu chaque semaine au "Yung Yidish", notamment des concerts de musique Klezmer tous les dimanches (tradition musicale instrumentale des Juifs ashkénazes qui s’est développée dès le XVᵉ siècle), et des ateliers de conversation en Yiddish.

Le centre reçoit des subventions à hauteur de 10% de son budget, mais il est en grande partie financé par des donateurs.

Caroline Haïat Centre "Yung Yidish" dans la gare routière de Tel-Aviv

"Je n’ai jamais eu de problème de sécurité, c’est un lieu très gardé. Le public doit comprendre à quel point ce lieu est sûr, même s’il n’est pas attrayant," assure Mendy qui rêve à terme, d'en faire un centre culturel mondial du Yiddish avec des livres traduits dans toutes les langues.

La carrière multiple de Mendy Cahan

Né en Belgique à Anvers dans une famille orthodoxe moderne, Mendy rejoint très jeune la terre d’Israël où il suit un cursus littéraire à l’Université de Jérusalem. Il devient ensuite acteur puis journaliste et enseigne dans le monde yiddish.

Caroline Haïat Centre "Yung Yidish" dans la gare routière de Tel-Aviv

Cet activiste culturel joue également au théâtre Gesher de Yaffo ainsi que dans plusieurs films. Il a notamment obtenu un rôle dans le film autrichien Murer, Anatomy of a trial en 2019 qui a reçu des prix sur la Shoah.

Mendy Cahan tourne actuellement une série pour Netflix qui sortira en 2022, sur la vie juive et le Yiddish à Anvers.

La 2e plus grande gare routière du monde menacée de démolition

L’avenir du "Yung Yidish", dans la gare, est incertain en raison de la menace de fermeture qui plane sur la Tahana Merkazit.

Le bâtiment de 7 étages, qui a ouvert ses portes en 1993 devait fermer début décembre, à cause des nuisances sonores, de l’insalubrité et des problèmes de sécurité, avait annoncé la ministre des Transports, Merav Michaeli.

"La fermeture qui devait avoir lieu le 5 décembre a été repoussée de 30 jours, mais elle sera sûrement encore décalée de quelques mois voire de plusieurs années. Pour l’instant, nous restons-là, nous n’avons aucun autre lieu de prévu. Dans le pire des scénarios, nous stockerons les livres dans un local en attendant," a déclaré Mendy.

La Tahana Merkazit est située dans le quartier Neve Sheanan (oasis des bienheureux), qui s’est formé en 1921 dans le sud de Tel-Aviv, sur des terrains de la municipalité de Jaffa.

Caroline Haïat Gare routière de Tel-Aviv (Tahana Merkazit)

"En 1938, Tel-Aviv compte plus de 120.000 habitants et les bus commencent à circuler, la mairie décide donc de les centraliser en créant la première gare routière avec la compagnie Egged, qui était à l'origine une coopérative," explique Catherine Said, guide et co-fondatrice de Zaatar Israel Travel Experiences à i24NEWS.

"C’est finalement Arie Piltz, un nouvel immigrant arrivé de Pologne en 1920, qui rachète les terrains à proximité de la Tahana et propose à la municipalité de construire la plus grande gare centrale du monde avec l’architecte de renom Ram Karmi, elle est en réalité la 2e plus grande après l’Inde. De 1967 à 1976, les fondations en béton sont réalisées selon l’architecture du brutalisme (béton brut)," ajoute-t-elle.

La gare sera inaugurée en août 1993 en présence du Premier ministre Yitzhak Rabin et du maire de l’époque Shlomo Lahat.

Caroline Haïat est journaliste pour le site français d'i24NEWS